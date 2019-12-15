Son dakika: Kerkük'te terör örgütü DEAŞ polis aracına saldırdı
Irak'ın Kerkük kentinin güneyindeki Rıyad kasabası yakınında federal polis gücüne ait devriye aracına, terör örgütü DEAŞ mensuplarınca düzenlenen silahlı saldırıda 2 polis hayatını kaybetti.Kerkük Polis Müdürlüğü Basın Sorumlusu Afrasyav Kamil, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Rıyad kasabasında güvenliği sağlayan federal polis gücüne ait devriye aracına silahlı saldırı düzenlendiğini bildirdi.
DEAŞ tarafından düzenlenen saldırıda 2 polisin öldüğünü belirten Kamil, Rıyad kasabası yakınlarındaki dağlık bölgede saklandıkları tahmin edilen DEAŞ mensuplarına yönelik operasyon başlatıldığını da kaydetti.
DEAŞ'IN KIRSAL BÖLGELERDEKİ SALDIRILARI DEVAM EDİYOR
DEAŞ, Haziran 2014'te Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin tamamı, Diyala ve Kerkük vilayetlerinin de bir kısmını ele geçirmiş, söz konusu bölgeler yıllar içinde peyderpey örgütten geri alınmıştı.
Eski Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, 9 Aralık 2017'de DEAŞ'a karşı zafer ilan ederek, ülke topraklarının örgütten kurtarıldığını duyurmuştu.
DEAŞ'ın bölgeden çıkarılması ve kentlerin geri alınmasına rağmen örgütün özellikle Kerkük, Diyala, Musul, Selahaddin ve Enbar vilayetlerinin kırsal bölgelerindeki saldırıları devam ediyor.
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