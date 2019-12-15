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İsrail basınından "Yüzyılın Anlaşması" iddiası!

DÜNYA
Giriş Tarihi: 15.12.2019 Güncelleme Tarihi: 15.12.2019
İSRAİL BASININDAN ŞOK İDDİA!

ABD Başkanı yönetiminin, Filistin-İsrail sorununa "çözüm bulmak" amacıyla hazırladığı öne sürülen "" planını İsrail'de mart ayında yapılacak seçimler öncesinde açıklayabileceği bildirildi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun partisi Likud'a yakınlığıyla bilinen Israel Hayom gazetesi, ABD yönetiminin, İsrail'de yapılacak üçüncü seçimde de Netanyahu ya da Mavi-Beyaz İttifakı lideri Benny Gantz lehine belirleyici bir sonuç elde edilemeyeceğini, dolayısıyla hükümet kurulamayacağını düşündüğünü yazdı.

Haberde, ABD'de Kas��m 2020'de yapılacak seçimlerin yaklaşması dolayısıyla Trump'ın, İsrail'de yeni hükümetin kurulmasını beklemeden "" planını duyurmakta acele edebileceği belirtildi.

Trump'ın damadı Jared Kushner'in hazırladığı plan, Aralık 2018'de İsrail parlamentosunun erken seçim için kendini feshetmesi ve Nisan 2019'da gerçekleştirilen erken seçim nedeniyle birçok kez ertelendi.

ABD Başkanı , geçen hafta İsrail-Amerikan Konseyinde (IAC) yaptığı konuşmada, İsrail ile Filistin arasında barışın tesis edilme konusunda ümidinin azaldığını belirtmiş ve bu konuda görevlendirdiği damadı için "Bu işi Kushner yapamazsa kimse yapamaz." ifadesini kullanmıştı.

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"YÜZYILIN ANLAŞMASI" PLANI

ABD Başkanı Trump'ın İsrail-Filistin meselesine "çözüm bulmak" amacıyla hazırladığı öne sürülen "Yüzyılın Anlaşması" planının detayları netleşmese de uluslararası basında buna ilişkin bazı bilgiler yer alıyor.

Haberlere göre, anlaşma, Kudüs'ün tamamının İsrail'e bırakılması ve 'daki yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerinin büyük bölümünün varlığını sürdürmesi gibi Filistinlilerin aleyhine maddeler içeriyor.

Planda, İsrail'in topraklarından sürdüğü 6 milyona yakın Filistinli mültecinin dönüş hakkına ise değinilmediği dile getiriliyor.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın "yüzyılın şamarı" olarak nitelendirdiği planın, bazı ekonomik yardımların dışında Filistin halkının lehine hiçbir şey içermediği ifade ediliyor.

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