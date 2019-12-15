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İran'da skandal! Keklerin içinden çıktı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 15.12.2019
İRAN'DA SKANDAL! KEKLERİN İÇİNDEN ÇIKTI

Gıda Sanayicileri Derneği Başkanı Kave Zergeran, bazı kentlerde, daha çok çocukların tükettiği ambalajlı keklerin içerisinde tablet şeklinde alınan ilaçlardan bulunduğunu bildirdi.

İranlı İşçiler Haber Ajansına (ILNA) konuşan Zergeran, "'ın doğusundaki bazı şehirler ve batısındaki bazı küçük kentlerde, genellikle alt gelir grubunun yaşadığı bölgelerde satılan ve çoğunlukla çocukların tükettiği paketli keklerin içerisinde hap olduğu tespit edilmiştir." dedi.

İlaçların içeriğine dair bilgi vermeyen Zerderan, bunların 12 farklı markasında bulunduğunu ifade etti.

İlk belirlemelere göre, söz konusu maddenin ürünlere fabrikadan çıkışları yapıldıktan sonra yerleştirildiğini dile getiren Zergeran, konunun güvenlik güçleri tarafından incelendiğini kaydetti.

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