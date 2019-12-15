Malezya'da sel baskını yaklaşık 4 bin kişiyi yerinden etti
Giriş Tarihi: 15.12.2019
Malezya'nın güneyindeki Johor eyaleti genelinde meydana gelen sel baskınlarının ardından 3 bin 835 kişi evlerinden tahliye edildi.Tahliye edilen eyalet sakinleri, güvenli bölgelere yerleştirildi.
Eyalete bağlı Şehir İyileştirme ve Çevre Komitesi'nden yapılan açıklamada, 13 Aralık'tan bu yana meydana gelen sağanak yağışların sebep olduğu seller nedeniyle evini terk edenlerin sayısının 2 bin 853'ten 3 bin 835'e yükseldiği belirtildi.
Tahliye edilen eyalet sakinleri, güvenli bölgelere yerleştirildi.
Bölgede yağış ve sel tehlikesinin süreceği uyarısı yapıldı.
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