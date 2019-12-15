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Malezya'da sel baskını yaklaşık 4 bin kişiyi yerinden etti

DÜNYA
Giriş Tarihi: 15.12.2019
MALEZYA'DA SEL BASKINI YAKLAŞIK 4 BİN KİŞİYİ YERİNDEN ETTİ

'nın güneyindeki Johor eyaleti genelinde meydana gelen baskınlarının ardından 3 bin 835 kişi evlerinden tahliye edildi.Tahliye edilen eyalet sakinleri, yerleştirildi.

Eyalete bağlı Şehir İyileştirme ve Çevre Komitesi'nden yapılan açıklamada, 13 Aralık'tan bu yana meydana gelen sağanak yağışların sebep olduğu seller nedeniyle evini terk edenlerin sayısının 2 bin 853'ten 3 bin 835'e yükseldiği belirtildi.

Tahliye edilen eyalet sakinleri, yerleştirildi.

Bölgede yağış ve tehlikesinin süreceği uyarısı yapıldı.

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