ABD'den İngiltere Başbakanı Boris Johnson'a tebrik
ABD yönetimi, İngiltere'de yapılan erken seçimlerde zafer ilan eden Boris Johnson’ı tebrik etti. ABD ve İngiltere arasındaki ilişkinin önemine vurgu yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "ABD yönetimi olarak, sayın İngiltere Kraliçesi (2. Elizabeth) tarafından görevlendirilen Başbakan Boris Johnson'a tebriklerimizi gönderiyor, kendisi ve hükümetiyle kritik işbirliğimizi devam ettirmek, özel ilişkimizi güçlendirmek ve ortak zorluklara karşı işbirliği konusunda çalışmak için sabırsızlanıyoruz."
ABD Dışişleri Bakanlığı, İngiltere'de yapılan seçimlere ilişkin yazılı bir açıklama yayımladı.
ABD ve İngiltere arasındaki ilişkinin önemine vurgu yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"ABD yönetimi olarak, sayın İngiltere Kraliçesi (2. Elizabeth) tarafından görevlendirilen Başbakan Boris Johnson'a tebriklerimizi gönderiyor, kendisi ve hükümetiyle kritik işbirliğimizi devam ettirmek, özel ilişkimizi güçlendirmek ve ortak zorluklara karşı işbirliği konusunda çalışmak için sabırsızlanıyoruz."
Öte yandan açıklamada, iki ülke arasındaki ticari ilişkilerin önemine de vurgu yapılarak, "ABD olarak, İngiltere ile Avrupa Birliğinden resmen çıktıktan sonra kapsamlı bir serbest ticaret anlaşmasına varmak ve sağlam ekonomik ilişkimizi genişletmek gibi ortak global hedeflerimize olan kararlılığımızı yineliyoruz." denildi.
TEK BAŞINA İKTİDAR
Başbakan Johnson liderliğindeki Muhafazakar Parti, 365 sandalyeyle seçimi ilk sırada tamamladı. Böylece Muhafazakarlar, 650 üyeli Avam Kamarasında salt çoğunluk olan 326'yı geçerek, 2 yıl aradan sonra yeniden tek başına iktidara geldi.
Johnson'ın en büyük rakibi konumundaki Jeremy Corbyn liderliğindeki İşçi Partisi ise 203 sandalyeyle 2'nci sırada yer aldı. Böylece İşçi Partisi, 2017'de kazandığı 262 sandalyeden 59'unu kaybederek, 1935'ten bu yana en büyük yenilgisini almış oldu.
Seçimde bağımsızlık yanlısı İskoç Ulusal Partisi (SNP) 48, Liberal Demokratlar 11, Galler partisi Plaid Cymru 4, Yeşiller 1 ve diğer bölgesel partiler de toplam 18 sandalye elde etti.
Muhafazakar Partinin çoğunluğu elinde bulundurduğu yerlerde aday çıkarmayan aşırı sağcı Nigel Farage liderliğindeki Brexit Partisi ise parlamentoya giremedi.
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