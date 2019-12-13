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Donald Trump açıkladı: Anlaşma sağlandı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 13.12.2019 Güncelleme Tarihi: 13.12.2019
DONALD TRUMP AÇIKLADI: ANLAŞMA SAĞLANDI

Başkanı Donald Trump, ile ticaret anlaşması görüşmesinde, birinci faz anlaşma konusunda uzlaştıklarını açıkladı. Sosyal medyasından açıklama yapan Trump, "İkinci faz anlaşma için bir an önce müzakerelere başlayacağız, 2020 seçimlerine kadar beklemeyeceğiz. Bu herkes için muhteşem bir anlaşma." dedi

Başkanı , Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Çin ile çok geniş kapsamlı bir birinci faz ticaret anlaşması üzerinde anlaştık. Çin, bazı yapısal değişiklikler ve büyük miktarda tarım ürünü, enerji, işlenmiş ürünler ve daha birçok şeyin büyük miktarda satın alımı için mutabık kaldı." bilgisini paylaştı.

"2020 SEÇİMLERİNE KADAR BEKLEMEYECEĞİZ"

'e 15 Aralık'ta uygulanması planlanan gümrük vergisi artışının da iptal edildiğini belirten Donald Trump, "İkinci faz anlaşma için bir an önce müzakerelere başlayacağız, 2020 seçimlerine kadar beklemeyeceğiz. Bu herkes için muhteşem bir anlaşma. Teşekkürler." ifadelerini kullandı.

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