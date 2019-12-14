14 Aralık 2019, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

Irak'taki gösteriler devam ederken ABD'den İran'a uyarı geldi

DÜNYA
Giriş Tarihi: 14.12.2019
IRAK'TAKİ GÖSTERİLER DEVAM EDERKEN ABD'DEN İRAN'A UYARI GELDİ

'ta hükümet karşıtı gösteriler devam ediyor. Pompeo, "'ın ya da uzantılarının, Amerikalılara, müttefiklerimize ya da çıkarlarımıza zarar verecek herhangi bir saldırısına ABD'nin kararlı bir şekilde karşılık vereceğini İranlı liderlere hatırlatmak isterim" açıklaması yaptı.

Mike Pompeo, yazılı açıklama yaparak, 'ta son günlerde yaşanan ve ABD'nin 'ı sorumlu tuttuğu saldırılarla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

"İran'ın uzantıları, son dönemde Irak güvenlik güçleri ile Amerikan ve askerlerinin bulunduğu üslere karşı birçok saldırı düzenledi" ifadesini kullanan Mike Pompoe, söz konusu unsurların 9 Aralık'ta Havalimanı yakınındaki bir askeri üsse düzenlediğini, 11 Aralık'ta da havalimanına bir başka roketli saldırının yapıldığını anımsattı.

Pompeo, açıklamasında, ABD'nin Irak güvenlik güçleriyle yakın bir şekilde çalışmaya devam edeceğinin altını çizerek, şunları kaydetti:

"İran'ın ya da uzantılarının, Amerikalılara, müttefiklerimize ya da çıkarlarımıza zarar verecek herhangi bir saldırısına ABD'nin kararlı bir şekilde karşılık vereceğini İranlı liderlere hatırlatmak isterim. İran, komşularının egemenlik haklarına saygılı olmalı ve hem Irak'taki hem de bölgedeki uzantılarına askeri destek vermeyi derhal kesmelidir."

ASKERİ ÜSSE 9 ARALIK'TA SALDIRI GERÇEKLEŞTİRİLMİŞTİ

Bağdat Uluslararası Havalimanı yakınındaki askeri üsse 9 Aralık günü 4 katyuşa füzesiyle saldırı gerçekleştirilmiş, saldırıda 6 asker yaralanmıştı.

Çevrede yapılan aramalar sonucu, saldırılarda kullanılmak için "füze fırlatma noktası"na rastlandığı ifade edilmişti.

Irak'ta daha önce de Salahaddin ve Enbar vilayetlerinde bulunan ABD askeri üslerine füzeli saldırı düzenlenmişti.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER DÜNYA HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN