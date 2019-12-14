Irak'taki gösteriler devam ederken ABD'den İran'a uyarı geldi
Irak'ta hükümet karşıtı gösteriler devam ediyor. ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, "İran'ın ya da uzantılarının, Amerikalılara, müttefiklerimize ya da çıkarlarımıza zarar verecek herhangi bir saldırısına ABD'nin kararlı bir şekilde karşılık vereceğini İranlı liderlere hatırlatmak isterim" açıklaması yaptı.
ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, yazılı açıklama yaparak, Irak'ta son günlerde yaşanan ve ABD'nin İran'ı sorumlu tuttuğu saldırılarla ilgili değerlendirmelerde bulundu.
"İran'ın uzantıları, son dönemde Irak güvenlik güçleri ile Amerikan ve Uluslararası Koalisyon askerlerinin bulunduğu üslere karşı birçok saldırı düzenledi" ifadesini kullanan Mike Pompoe, söz konusu unsurların 9 Aralık'ta Bağdat Havalimanı yakınındaki bir askeri üsse roketli saldırı düzenlediğini, 11 Aralık'ta da havalimanına bir başka roketli saldırının yapıldığını anımsattı.
Pompeo, açıklamasında, ABD'nin Irak güvenlik güçleriyle yakın bir şekilde çalışmaya devam edeceğinin altını çizerek, şunları kaydetti:
"İran'ın ya da uzantılarının, Amerikalılara, müttefiklerimize ya da çıkarlarımıza zarar verecek herhangi bir saldırısına ABD'nin kararlı bir şekilde karşılık vereceğini İranlı liderlere hatırlatmak isterim. İran, komşularının egemenlik haklarına saygılı olmalı ve hem Irak'taki hem de bölgedeki uzantılarına askeri destek vermeyi derhal kesmelidir."
ASKERİ ÜSSE 9 ARALIK'TA SALDIRI GERÇEKLEŞTİRİLMİŞTİ
Bağdat Uluslararası Havalimanı yakınındaki askeri üsse 9 Aralık günü 4 katyuşa füzesiyle saldırı gerçekleştirilmiş, saldırıda 6 asker yaralanmıştı.
Çevrede yapılan aramalar sonucu, saldırılarda kullanılmak için "füze fırlatma noktası"na rastlandığı ifade edilmişti.
Irak'ta daha önce de Salahaddin ve Enbar vilayetlerinde bulunan ABD askeri üslerine füzeli saldırı düzenlenmişti.
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