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Son dakika: İngiltere'deki seçimden kesin sonuç! Muhafazakar Parti tek başına iktidar...

DÜNYA
Giriş Tarihi: 13.12.2019 Güncelleme Tarihi: 13.12.2019
İNGİLTERE'DEKİ SEÇİMDEN KESİN SONUÇ!

Son dakika haberi... 'deki seçimde Başbakan Boris Johnson liderliğindeki 'nin tek başına iktidara geldiği kesinleşti.

'de yapılan erken genel seçimde Başbakan Boris Johnson liderliğindeki Muhafazakar Partinin tek başına iktidara geleceği kesinlik kazandı.

Oy verme işleminin saat 22.00 (TSİ 01.00) sona ermesini ardından başlayan oy sayım işlemi devam ediyor.

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Ancak yerel saatle yaklaşık 05.00'te (TSİ 08.00) 'nin salt çoğunluk olan 326'yı geçtiği görüldü.

Sayımın tamamlanmasının ardından bu sayının daha da artması bekleniyor. İngiliz kamu yayın kuruluşu BBC, Muhafazakarların 363, İşçi Partisi'nin de 203 sandalye elde edeceğinin öngörüldüğünü duyurdu.

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