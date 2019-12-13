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Son dakika: Aydın'a beş yeni noterlik kuruldu

DÜNYA
Giriş Tarihi: 13.12.2019
5 YENİ NOTER İÇİN ONAY

’nın 21 Kasım’daki oluruyla, ’ın 4 ilçesinde 5 yeni noterliğin kurulduğunu belirtildi.

'nın 21 Kasım'daki oluruyla noterliklerin kurulması için yer tespit çalışmalarına başlandığını dile getiren açıklamada; "Aydın Efeler'de Aydın 4. Noterliği unvanı ile 1 adet, Nazilli'de Nazilli 5. Noterliği unvanı ile 1 adet, Söke'de Söke 4. Noterliği unvanı ile 1 adet, İncirliova'da İncirliova 3. ve 4. Noterliği unvanı ile 2 adet olmak üzere toplam 5 adet daha noterlik kurulmuştur. Halihazırda Noterliklerin kurulacağı yerleri belirlemek amacıyla adres tespit çalışmaları için bağlı Başsavcılıklara yazılar gönderildi. Nazilli'de kurulacak olan Nazilli 5. Noterliği, Sanayi bölgesinde olacak" denildi.

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