Türkiye'nin tarihi hamlesi İngilizleri rahatsız etti: "Dışişleri Bakanlığı bunu hoş karşılamayacak"
Türkiye ile Libya arasında imzalanan anlaşmanın ardından Başkan Erdoğan'ın "Gerekirse Libya'ya asker göndeririz" açıklaması İngiltere'yi rahatsız etti.
T��rkiye ile Libya arasında imzalanan Akdeniz Mutabakatı, bazı ülkeleri rahatsız etti. O ülkelerden biri de İngiltere. The Guardian gazetesinin yaptığı haberde, Türkiye'nin "Gerekirse Libya'ya asker göndeririz" açıklaması hatırlatılarak, "İngiltere Dışişleri Bakanlığı bunu hoş karşılamayacak" denildi.
Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de attığı adımlar uluslararası kamuoyunun gündeminde. İngiltere'de yayın yapan The Guardian gazetesi, İngiltere'nin, Türkiye tarafından atılan adımları hoş karşılamayacağını yazdı.
"İNGİLTERE BUNU HOŞ KARŞILAMAYACAK"
Gazetenin haberinde şu ifadelere yer verildi:
"Ankara bu hafta Trablus merkezli ve BM'nin tanıdığı Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin talebi halinde Libya'ya asker gönderebileceği uyarısında bulundu. Dış güçlerin Libya'ya müdahalesini azaltmaya çalışan İngiltere Dışişleri Bakanlığı bunu hoş karşılamayacak.
Ulusal Mutabakat Hükümeti, Nisan ayından bu yana Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) desteklediği General Halife Hafter komutasındaki Libya Ulusal Ordusu'yla savaşıyor.
BM uzmanlarının hazırladığı ve bu hafta açıklanan bir raporda Türkiye, Ürdün ve BAE'nin Libya'ya yönelik silah ambargosunu deldikleri açıklanmıştı. Raporda adı açıklamayan bir BM üyesi de, BAE olduğu düşünülüyor, yazın Tacura'daki bir göçmen merkezini bombalayıp 50 kadar kişinin ölümüne yol açarak uluslararası hukuku ciddi şekilde ihlal etmekle suçlanmıştı"
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER DÜNYA HABERLERİ
- Avrupa Merkez Bankası'ndan flaş faiz kararı
- Trump'tan Greta Thunberg'in "Yılın Kişisi" seçilmesine tepki
- Katar ve Malezya'dan "üst düzey" karar
- ABD'nin Türkiye'ye yaptırım tehdidine Rusya'dan tepki
- Trump uyardı: 15 dakikada kepenk kapatırsınız
- İsrail'deki ırkçı saldırıda Hazreti Muhammed'e hakaret
- O ülkede büyük şok! 73 asker öldü
- Bulgaristan Başbakanı'ndan flaş Türkiye açıklaması
- Rusya-Almanya gerginlik tırmanıyor! Sınır dışı edecekler
- Pakistan'dan tepki: Geniş kapsamlı sonuçları olacak
- Masterchef eleme adayları kim? Masterchef’te bu hafta eleme potasında iki güçlü isim…
- Uzmanlardan uyuz salgını uyarısı! Uyuz belirtileri nelerdir? Uyuz hastalığı tedavisi nasıl yapılır?
- Faiz indirimi kararı geldi! 12 Aralık güncel kredi faiz oranları ne kadar? En uygun kredi hangi bankada?
- Sigaraya zam iddiası… 5 Ocak’ta Sigara fiyatlarına zam var mı? Güncel sigara fiyatları en ucuz sigara ne kadar?
- İçişleri Bakanlığı: Terörist sayısı ilk defa 500'lü rakamlara indi
- Şırnak'ta korkunç olay! 13 yaşındaki çocuğu boğazından bıçakladılar...
- Genç YouTuber arkadaşını öldürdü |Video
- Son dakika: Avrupa Merkez Bankası'ndan faiz kararı
- Trump, Yahudilere gözdağı verdi! Yahudilerden tepki geldi...
- Son dakika: Bolu Dağı Tüneli trafiğe kapatıldı
- Ankara'da, 'ihale çetesi'nin lideri yakalandı
- Başkan Erdoğan: En kısa zamanda ihalesini yaparak Kanal İstanbul’a da başlayacağız