Türkiye'nin tarihi hamlesi İngilizleri rahatsız etti: "Dışişleri Bakanlığı bunu hoş karşılamayacak"

Türkiye ile Libya arasında imzalanan anlaşmanın ardından Başkan Erdoğan'ın "Gerekirse Libya'ya asker göndeririz" açıklaması İngiltere'yi rahatsız etti.

T��rkiye ile Libya arasında imzalanan Akdeniz Mutabakatı, bazı ülkeleri rahatsız etti. O ülkelerden biri de İngiltere. The Guardian gazetesinin yaptığı haberde, Türkiye'nin "Gerekirse Libya'ya asker göndeririz" açıklaması hatırlatılarak, "İngiltere Dışişleri Bakanlığı bunu hoş karşılamayacak" denildi.

Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de attığı adımlar uluslararası kamuoyunun gündeminde. İngiltere'de yayın yapan The Guardian gazetesi, İngiltere'nin, Türkiye tarafından atılan adımları hoş karşılamayacağını yazdı.

"İNGİLTERE BUNU HOŞ KARŞILAMAYACAK"

Gazetenin haberinde şu ifadelere yer verildi:

"Ankara bu hafta Trablus merkezli ve BM'nin tanıdığı Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin talebi halinde Libya'ya asker gönderebileceği uyarısında bulundu. Dış güçlerin Libya'ya müdahalesini azaltmaya çalışan İngiltere Dışişleri Bakanlığı bunu hoş karşılamayacak.

Ulusal Mutabakat Hükümeti, Nisan ayından bu yana Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) desteklediği General Halife Hafter komutasındaki Libya Ulusal Ordusu'yla savaşıyor.

BM uzmanlarının hazırladığı ve bu hafta açıklanan bir raporda Türkiye, Ürdün ve BAE'nin Libya'ya yönelik silah ambargosunu deldikleri açıklanmıştı. Raporda adı açıklamayan bir BM üyesi de, BAE olduğu düşünülüyor, yazın Tacura'daki bir göçmen merkezini bombalayıp 50 kadar kişinin ölümüne yol açarak uluslararası hukuku ciddi şekilde ihlal etmekle suçlanmıştı"