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Türkiye'nin tarihi hamlesi İngilizleri rahatsız etti: "Dışişleri Bakanlığı bunu hoş karşılamayacak"

DÜNYA
Giriş Tarihi: 12.12.2019 Güncelleme Tarihi: 12.12.2019
TÜRKİYE'NİN TARİHİ HAMLESİ İNGİLİZLERİ RAHATSIZ ETTİ!

ile arasında imzalanan anlaşmanın ardından Başkan Erdoğan'ın "Gerekirse Libya'ya asker göndeririz" açıklaması 'yi rahatsız etti.

ile arasında imzalanan Akdeniz Mutabakatı, bazı ülkeleri rahatsız etti. O ülkelerden biri de . gazetesinin yaptığı haberde, Türkiye'nin "Gerekirse Libya'ya asker göndeririz" açıklaması hatırlatılarak, "İngiltere bunu hoş karşılamayacak" denildi.

Türkiye'nin 'de attığı adımlar uluslararası kamuoyunun gündeminde. İngiltere'de yayın yapan The Guardian gazetesi, İngiltere'nin, Türkiye tarafından atılan adımları hoş karşılamayacağını yazdı.

"İNGİLTERE BUNU HOŞ KARŞILAMAYACAK"

Gazetenin haberinde şu ifadelere yer verildi:

" bu hafta Trablus merkezli ve BM'nin tanıdığı Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin talebi halinde Libya'ya asker gönderebileceği uyarısında bulundu. Dış güçlerin Libya'ya müdahalesini azaltmaya çalışan İngiltere Dışişleri Bakanlığı bunu hoş karşılamayacak.

Ulusal Mutabakat Hükümeti, Nisan ayından bu yana Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) desteklediği General Halife Hafter komutasındaki Libya Ulusal Ordusu'yla savaşıyor.

BM uzmanlarının hazırladığı ve bu hafta açıklanan bir raporda Türkiye, ve BAE'nin Libya'ya yönelik silah ambargosunu deldikleri açıklanmıştı. Raporda adı açıklamayan bir BM üyesi de, BAE olduğu düşünülüyor, yazın Tacura'daki bir göçmen merkezini bombalayıp 50 kadar kişinin ölümüne yol açarak uluslararası hukuku ciddi şekilde ihlal etmekle suçlanmıştı"

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