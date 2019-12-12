Son dakika: Bulgaristan Başbakanı Borisov'dan flaş Türkiye açıklaması
Son dakika haberi... Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov, "Hiçbir ülke DEAŞ ile mücadelede Türkiye'nin yerini dolduramaz" dedi.
Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov, "Hiçbir ülke DEAŞ'la mücadelede Türkiye'nin yerini dolduramaz. Jeostratejik olarak iki kıtaya uzanan Türkiye boğazları kontrol ediyor. İstikrarsız bir bölgede DEAŞ'la mücadelede ediyor." dedi.
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile görüşmesinin ardından Brüksel'deki karargahta düzenlenen basın toplantısında Borisov, Türkiye'ye övgülerde bulundu.
Bir gazetecinin Bulgaristan'ın NATO'da Türkiye'nin yerini alıp alamayacağını sormasının üzerine Borisov, Bulgaristan'ın hiçbir ülkenin yerini almaya çalışmadığını kaydetti.
"HİÇBİR ÜLKE TÜRKİYE'NİN YERİNİ DOLDURAMAZ
Borisov, "Hiçbir ülke DEAŞ'la mücadelede Türkiye'nin yerini dolduramaz. Jeostratejik olarak iki kıtaya uzanan Türkiye boğazları kontrol ediyor. İstikrarsız bir bölgede DEAŞ'la mücadelede ediyor." ifadesini kullandı.
Türkiye'nin çok önemli bir ülke olduğuna işaret eden Borisov, Türkiye sayesinde Bulgaristan'a yasa dışı göçün tamamen durduğunun altını çizerek, "Türkiye bizimle anlaşmasına sadık kalıyor ve Türkiye'den Bulgaristan'a tek bir yasa dışı göçmen girişi olmamıştır." diye konuştu.
Borisov, Türkiye'nin Rusya'dan askeri teçhizat alma kararı sonrasında Genel Sekreter Stoltenberg'in de yaptığı açıklamalar bulunduğunu aktararak, "Türkiye'ye yönelik yaptırım uygulanmasını desteklemiyoruz." dedi.
Diyalog ve diplomasi ile sorunların çözülmesi gerektiğine işaret eden Borisov, "ABD Kongresi'ne akıl verecek durumda değilim, ancak diplomasi öncelikli rol oynamalı." açıklamasında bulundu.
"TÜRKİYE TERÖR MÜCADELEDE ÖNEMLİ ROL OYNUYOR"
Stoltenberg ise aynı soruya cevaben, NATO'daki tüm 29 müttefikin güvenilir ve önemli rol oynadığını söyledi.
Üye ülkeler arasında görüş ayrılıkları olmasına rağmen ittifakın birlikte güvenlik sağlamaya devam ettiğinin altını çizen Stoltenberg, Türkiye'nin önemli bir müttefik olduğunu vurgulayarak şunları kaydetti:
"Türkiye terörle mücadelede kilit öneme sahip. Irak ve Suriye'yle komşu olan Türkiye, DEAŞ'la mücadelemizde son derece önemli bir rol oynuyor. 3,6 milyon sığınmacıya ev sahipliği yaparak aynı zamanda göç krizinde de kilit noktada."
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