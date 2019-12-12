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İsrail'deki ırkçı saldırıda Hazreti Muhammed'e hakaret

DÜNYA
Giriş Tarihi: 12.12.2019
İSRAİL'DEKİ IRKÇI SALDIRIDA HAZRETİ MUHAMMED'E HAKARET

'deki köyüne düzenlenen ırkçı saldırıda evlerin duvarlarına 'e ve Araplara ağır hakaret içeren yazılar yazıldı, araçlara zarar verildi.

Haaretz gazetesinde yer alan habere göre, 'in kuzeyindeki Manşiya Zabda köyüne dün gece kimliği belirlenemeyen kişilerce düzenlendi.

Köydeki iki evin duvarına 'e ağır hakaret içeren bir cümlenin yanı sıra Filistinlileri hedef alan ırkçı sloganlar yazıldı.

Saldırganlar ayrıca köydeki birçok araca zarar verirken, olayla ilgili İsrail polisi soruşturma başlattı.

Filistinlilere ait mülkleri hedef alan saldırılarla gündeme gelen radikal Yahudi örgüt "Bedel Ödetme", işgal altındaki ve 'nın yanı sıra İsrail'deki kent ve köylerinde de benzer saldırılar gerçekleştirirken, benzer saldırılar İsrail'deki Filistin köylerinde de yaşanmaya başladı.

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