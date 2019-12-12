Fransız polisinden eylemcilere sert müdahale
Fransa'da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yönetiminin emeklilik reformuna karşı başlatılan grev 7. gününe girdi. Emeklilik reformunu protesto etmek amacıyla başlayan gösterilerde, eylemciler canlı yayın yaptığı esnada, Fransız polisi hedef gözetmeksizin attığı gaz kapsülüyle protestoculardan birini gözünden vurdu.
Grev nedeniyle başta Paris olmak üzere büyük kentlerde, son bir haftadır kamu hizmetlerinde ciddi aksamalar yaşanıyor.
Yetkililer, bugün başkent Paris'teki trafik sıkışıklığı sonucu toplam 460 kilometrelik araç kuyruğu oluştuğunu bildirdi.
Başkentteki iki hat hariç diğer tüm metro hatlarının çalışmaması da ulaşımda kaosa yol açtı. Öte yandan gösterilerde Fransız polisi, protestoculara orantısız şiddet uygulamaya devam ediyor.
Emeklilik reformunu protesto etmek amacıyla başlayan gösterilerde, eylemciler canlı yayın yaptığı esnada, Fransız polisi hedef gözetmeksizin attığı gaz kapsülüyle protestoculardan birini gözünden vurdu. Görüntülerin sosyal medyada yayılması üzerine tepkiler çığ gibi büyüdü.
Fransa Başbakanı Edouard Philippe, ülkede tartışma yaratan emeklilik reformu kapsamında emekli maaşı alabilmek için 64 yaşına kadar çalışılması gerektiğini söyledi.
EMEKLİLİK REFORMU TEPKİSİ
Sarı yeleklilerin gösterilerinin ardından çok sayıda sektör çalışanı, Macron yönetiminin hazırladığı emeklilik reformuna tepki göstermek amacıyla ülke genelinde süresiz grev başlatmıştı.
Geçen hafta perşembe başlayan greve, protestolar eşlik etmiş ve grevin ilk günü sokağa dökülenlerin sayısı 800 bini bulmuştu.
Söz konusu reform, emeklilikte memur ve işçi ayrımını, ayrıcalıkları kaldırmayı, emeklilik yaşını kademeli olarak 62'den 64'e çıkarmayı öngörüyor ve onlarca sektörü olumsuz etkiliyor.
Greve gidenler arasında Paris ve çevresinde toplu taşımayı düzenleyen RATP, Fransız Ulusal Demir Yolları Şirketi (SNCF) ve Fransız hava yolu şirketi Air France çalışanları, polisler, doktorlar, hemşireler, acil servis görevlileri de dahil sağlık çalışanları, öğrenciler, öğretmenler, memurlar, avukatlar, tarım işçileri, postane çalışanları, taksi ve nakliye şoförleri, elektrik üretim ve dağıtım şirketi EDF, otomotiv üreticisi Renault ve rafineri çalışanları bulunuyor.
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