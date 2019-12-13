İngiltere'de sandık çıkış anketine göre Muhafazakar Parti tek başına iktidara geldi
Giriş Tarihi: 13.12.2019 Güncelleme Tarihi: 13.12.2019
Son dakika haberine göre; İngiltere'de sandık çıkış anketine göre Başbakan Boris Johnson'un lideri olduğu Muhafazakar Parti tek başına iktidara geldi.
detaylar gelecek...
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