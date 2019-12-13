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İngiltere'de sandık çıkış anketine göre Muhafazakar Parti tek başına iktidara geldi

DÜNYA
Giriş Tarihi: 13.12.2019 Güncelleme Tarihi: 13.12.2019
İNGİLTERE'DE JOHNSON İKTİDAR

Son dakika haberine göre; 'de sandık çıkış anketine göre Başbakan Boris Johnson'un lideri olduğu tek başına iktidara geldi.

detaylar gelecek...

İngiltere'de sandık çıkış anketine göre Muhafazakar Parti tek başına iktidara geldi İNGİLTERE'DE SANDIK ÇIKIŞ ANKETİNE GÖRE MUHAFAZAKAR PARTİ TEK BAŞINA İKTİDARA GELDİ

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