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İsveçli gazeteciden Nobel'e tepki: Madalyamı iade edeceğim

DÜNYA
Giriş Tarihi: 11.12.2019 Güncelleme Tarihi: 11.12.2019
İSVEÇLİ GAZETECİDEN NOBEL'E TEPKİ: MADALYAMI İADE EDECEĞİM

'in başkenti Stockholm'de Bosna soykırımını inkar eden 'ye Nobel Edebiyat Ödülü verilmesine tepki gösteren İsveçli gazeteci , 1988 yılında Birleşmiş Milletler Barış Gücü sağlık ekibinde görev yaptığı için aldığı Nobel madalyasını bu gece iade edeceğini açıkladı.

'te yaşanan soykırımı inkar eden ve her fırsatta eski Sırp lider Slobodan Milosevic'e duyduğu hayranlığı dile getiren Avusturyalı yazar 'ye Nobel Edebiyat Ödülü verilmesi, 'in başkenti Stockholm'de protesto edildi.

Gazeteci de protestoya katılarak konuşma yaptı.

Barış Gücü sağlık ekibinde 1988 yılında yaptığı hizmetler nedeniyle ekip olarak Nobel madalyası aldıklarını belirten Doctare, "İsveç Akademisi ile gurur duyuyordum ancak şu an tek hissettiğim utanç ve suçluluk." ifadesini kullandı.

Bosna katliamının olduğu dönemde orada bulunduğunu dile getiren Doctare, "27 yıl önce orada soykırıma şahit oldum. Nobel Edebiyat Ödülü'nün Bosna Hersek'te yaşanan soykırımı inkar eden Peter Handke'ye verilmesinden dolayı Nobel madalyamı iade edeceğim." dedi.

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