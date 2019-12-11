Afganistan'da ABD hava üssü yakınında saldırı
Afganistan'ın başkenti Kabil'de ABD'nin Bagram Hava Üssü bulunuyor. Söz konusu üssün yakınlarında bomba yüklü bir araçla saldırı düzenlendi. İlk belirlemelere göre 50 kişi yaralandı.
Afganistan'ın başkenti Kabil yakınlarındaki ABD birliklerine ait Bagram Hava Üssü yakınında bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda ilk belirlemelere göre 50 kişi yaralandı.
Parvan vilayetinin Bagram ilçesi Kaymakamı Abdul Şükür Kuddusi, yaptığı açıklamada, saldırganın bomba yüklü araçla Bagram Hava Üssü yakınındaki sağlık merkezini hedef aldığını söyledi.
Saldırıda ilk belirlemelere göre 50 kişinin yaralandığını ifade eden Kuddusi, patlamada bölgedeki birçok evin zarar gördüğünü belirtti.
Görgü tanıkları ise saldırının ardından bölgede silah seslerinin duyulduğunu aktardı.
Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER DÜNYA HABERLERİ
- Türk savunma sanayisi gücünü Kuveyt'e taşıdı
- Tanzanya'da 5 binden fazla mahkuma af
- ABD'de silahlı saldırı! Ölü ve yaralılar var
- Ünlü müzisyen hayatını kaybetti
- İsveçli gazeteciden Nobel'e tepki: Madalyamı iade edeceğim
- İran'dan Fransa uyarısı...
- Putin o ülkeyi uyardı!
- Rusya, oraya yeni hava saldırı alayı kuruyor
- Terör örgütü DEAŞ'tan Kerkük'e havan saldırısı
- BBC'ye şok suçlama!
- Son dakika: Rusya, Kırım'a yeni hava saldırı alayı kuruyor
- Suruç Belediye Başkan vekiline suikast hazırlığındaki terörist yakalandı!
- Son dakika: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’dan S-400 açıklaması
- Ege Denizi de sarsıldı!
- En son deprem nerede oldu? En son deprem son dakika artçı depremler sürüyor!
- İzmir Manisa deprem mi oldu? İzmir Manisa deprem şiddeti kaç? (10 Aralık)
- Balıkesir’de deprem şiddeti kaç? Kandilli AFAD son depremler listesi!
- 10 Aralık Masterchef eleme adayları kimdir? Masterchef son bölümde neler yaşandı?
- Nobel kimdir? Nobel ödüllerini kazanan Türkler kimdir?
- EDHO 151. bölüm izle! Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 151. bölüm izle! - ATV
- MSB'den "Nobel" tepkisi: İnsani ve ahlaki değerler ayaklar altına alınmıştır
- AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Nobel eleştirisi: Batı insanlık değerlerine darbe vurmuştur