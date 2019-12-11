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Afganistan'da ABD hava üssü yakınında saldırı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 11.12.2019 Güncelleme Tarihi: 11.12.2019
ABD HAVA ÜSSÜ YAKININDA SALDIRI

'ın başkenti Kabil'de ABD'nin Bagram Hava Üssü bulunuyor. Söz konusu üssün yakınlarında bomba yüklü bir araçla saldırı düzenlendi. İlk belirlemelere göre 50 kişi yaralandı.

'ın başkenti Kabil yakınlarındaki ABD birliklerine ait Bagram Hava Üssü yakınında bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda ilk belirlemelere göre 50 kişi yaralandı.

Parvan vilayetinin Bagram ilçesi Kaymakamı Abdul Şükür Kuddusi, yaptığı açıklamada, saldırganın bomba yüklü araçla Bagram Hava Üssü yakınındaki sağlık merkezini hedef aldığını söyledi.

Saldırıda ilk belirlemelere göre 50 kişinin yaralandığını ifade eden Kuddusi, patlamada bölgedeki birçok evin zarar gördüğünü belirtti.

Görgü tanıkları ise saldırının ardından bölgede silah seslerinin duyulduğunu aktardı.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

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