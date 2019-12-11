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ABD'de silahlı saldırı! Ölü ve yaralılar var

DÜNYA
Giriş Tarihi: 11.12.2019
ABD'DE SİLAHLI SALDIRI! ÖLÜ VE YARALILAR VAR

Son dakika haberine göre 'nin eyaletinde bir markette çıkan çatışmada 2 saldırgan dahil 5 kişi hayatını kaybetti. Ajansların daha önce geçtiği bilgilerde silahlı bir kişinin mezarlıkta ateş açması sonucu bir polis yaralandığı bildirilmişti.

Son dakika haberine göre 'nin eyaletinde bir markette çıkan çatışmada 2 saldırgan dahil 5 kişi hayatını kaybetti. Ajansların daha önce geçtiği bilgilerde silahlı bir kişinin mezarlıkta ateş açması sonucu bir polis yaralandığı bildirilmişti.

Ayrıntılar geliyor....

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