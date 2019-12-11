ABD'de silahlı saldırı! Ölü ve yaralılar var
Giriş Tarihi: 11.12.2019
Son dakika haberine göre ABD'nin New Jersey eyaletinde bir markette çıkan çatışmada 2 saldırgan dahil 5 kişi hayatını kaybetti. Ajansların daha önce geçtiği bilgilerde silahlı bir kişinin mezarlıkta ateş açması sonucu bir polis yaralandığı bildirilmişti.
Son dakika haberine göre ABD'nin New Jersey eyaletinde bir markette çıkan çatışmada 2 saldırgan dahil 5 kişi hayatını kaybetti. Ajansların daha önce geçtiği bilgilerde silahlı bir kişinin mezarlıkta ateş açması sonucu bir polis yaralandığı bildirilmişti.
Ayrıntılar geliyor....
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