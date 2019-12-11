Bosnalılardan "soykırım inkarcısı" Peter Handke'ye Nobel verilmesine sert tepki
Bosna Hersek'te yaşayanlar, 8 binden fazla masum sivilin katledildiği Srebrenitsa Soykırımı'nı inkar eden Avusturyalı yazar Peter Handke'ye Nobel Edebiyat Ödülü verilmesine tepki gösterdi.
Handke'nin Nobel ile ödüllendirilmesini AA'ya değerlendiren Saraybosna ve Srebrenitsalılar, uluslararası mahkemelerin "soykırım" olarak kabul ettiği Srebrenitsa'da yaşananları inkar eden birinin bu ödülü almasını "felaket", "ikiyüzlülük" ve "rezillik" olarak nitelendirdi.
Saraybosnalı Hamid Custovic, Handke'ye ödül verilmesinin basit bir ikiyüzlülük örneği olduğunu belirterek, "Bu rezillik, aklanması mümkün olmayan bir medeniyet felaketidir." dedi.
Aralarında Türkiye'nin de bulunduğu bazı ülkelerin boykot kararına da değinen Custovic, "Dünyanın tüm iyi niyetli insanları bu kararı kınayacaktır. Faşizmin dünyanın bütün toplumlarında yeniden baş gösterdiğini görüyorsunuz." değerlendirmesinde bulundu.
"ERDOĞAN BU HAREKETİYLE BİR KEZ DAHA BOSNA HERSEK'İN DOSTU OLDUĞUNU KANITLADI"
Bu ödülün Handke gibi bir isme verilmesinin bazı kesimler dışında tüm dünyayı hayal kırıklığına uğrattığını dile getiren Mirsad ise "Nobel ödülünün anlamını yitirdiğini düşünüyorum." ifadelerini kullandı.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ödülün Handke'ye verilmesini sert bir dille eleştirdiğini anımsatan Mirsad, "Bu biz Boşnakların beklediği bir tepkiydi. Erdoğan bu hareketiyle bir kez daha Bosna Hersek'in dostu olduğunu kanıtladı." dedi.
"REZİLLİK"
Saraybosnalı Edin Spahic ise ödülün Handke'ye verilmesini "rezillik" olarak nitelendirerek, İsveç Kraliyet Akademisinin karara karşı çıkanların sözlerine kulak asmamakla hata ettiğini söyledi.
Kraliyet ailesinin de bir anlamda soykırımı inkar edenlerin tarafını seçtiğini belirten Spahic, "Bu ödülün, Nobel adına kalıcı etkileri olacağı kanaatindeyim. İsveçli Christina Doctare'nin Nobel madalyasını iade etmesi de en güzel tepkilerden biriydi." dedi.
Saraybosnalı Edin Lepenica ise "Bu kararı alan Avrupa, bizim 1992'de yardım eli uzatmasını beklediğimiz Avrupa." ifadelerini kullandı.
Toplama kampı mağduru Taib Cosic de birçok kez Srebrenitsa'yı ziyaret ettiğini aktararak, "Oradaki soykırımı inkar eden şahıs, bunu yapmak yerine bir halat alıp kendini asmalı." dedi.
SREBRENİTSALILAR DA KARARA TEPKİLİ
Soykırımın yaşandığı Srebrenitsa'da yaşayan Bernis Ademovic, Handke'ye ödül verilmesinin kötü bir mesaj ve iğrenç bir adım olduğunu söyledi.
Son ana kadar karardan geri dönüleceği umudunu dile getiren Ademovic, Handke'nin savaş suçlularını desteklemiş ve desteklemeye devam eden biri olduğuna dikkati çekti.
Munir Habibovic de soykırımda orman yolundan kaçarak hayatta kaldığını belirterek, Handke'ye ödül verilmesiyle kaybedenin soykırım kurbanları değil, Nobel ödülleri olduğunu vurguladı.
Nobel ödüllerinin gözden düştüğü değerlendirmesinde bulunan Habibovic, "Soykırım kurbanları, üzerlerine tükürülmesine alıştı. Bu aslında Avrupa'nın bize bakışını da gösteriyor." dedi.
Mirnes Zahirovic de "Bu ödülün verilmesi, demokratik Batı'nın ve İsveç Kraliyet Akademisinin ikiyüzlülüğünün kanıtı." ifadelerini kullandı.
8 BİNDEN FAZLA BOŞNAK SİVİLİN KATLEDİLDİĞİ SOYKIRIMIN ACISINI BİR KEZ DAHA YAŞATTI
Bosna Hersek'in doğusundaki Srebrenitsa şehrinde 1995 yılında işlenen soykırımı inkar eden Avusturyalı yazar Peter Handke'nin Nobel Edebiyat Ödülü'ne layık görülmesi, 8 binden fazla Boşnak sivilin katledildiği soykırımın acısını bir kez daha yaşattı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER DÜNYA HABERLERİ
- ABD hava üssü yakınında saldırı
- Greta Thunberg'ın şok görüntüleri ortaya çıktı
- Putin o ülkeyi uyardı!
- ABD'de silahlı saldırı! Ölü ve yaralılar var
- Boya fabrikasında korkutan yangın
- Hastanede kaptı! Vücudunu yemeye başladı...
- Ruhani'den ABD'ye müzakere mesajı: Hazırız
- İran'ın savunmasında "aslan payı" onların...
- Rusya, oraya yeni hava saldırı alayı kuruyor
- İsveçli gazeteciden Nobel'e tepki: Madalyamı iade edeceğim
- Son dakika: Dışleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Libya açıklaması
- Son dakika: Antalya Valisi Münir Karaloğlu'ndan flaş yağış uyarısı
- Son dakika: Hakkari'de minibüsün devrilmesi sonucu 3 polis yaralandı
- Son dakika... Meclis'te tansiyon yükseldi! CHP'li vekiller AK Partili vekillerin üzerine yürüdü |Video
- Son dakika: Diyarbakır'daki evlat nöbetinde 100. gün! Anne ve babalardan flaş açıklamalar...
- ASELSAN'dan büyük başarı! TUFAN namlu çıkış enerjisi rekoru kırdı
- Antalya'da büyük heyecan! 1500 yıllık hastane yazıtı bulundu
- Son dakika: Kuzey Irak'ta PKK'nın teleferik sistemi bulundu
- Son dakika: Rusya, Kırım'a yeni hava saldırı alayı kuruyor
- Suruç Belediye Başkan vekiline suikast hazırlığındaki terörist yakalandı!
- Son dakika: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’dan S-400 açıklaması
- Ege Denizi de sarsıldı!