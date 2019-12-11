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Türkiye'nin Libya hamlesi panik yarattı!

DÜNYA
Giriş Tarihi: 11.12.2019
TÜRKİYE'NİN LİBYA HAMLESİ PANİK YARATTI!

ile arasında imzalanan deniz yetki alanları sınırlandırmasına dair mutabakat bölgedeki birçok ülkede adeta panik yarattı. Rum , ve ile birlikte yarın ortak tatbikat yapacaklarını açıkladı.

ile arasında imzalanan deniz yetki alanları sınırlandırmasına dair mutabakat muhtırasının imzalanmasının ardından yapılacağı açıklanan tatbikat, kara sularında icra edilecek.

ANKARA'YA MESAJ: HAZIRIZ
Öte yandan da, 'de devriye görevi yapan savaş gemisini Güney Kıbrıs'a gönderdi.

Martinengo adlı fırkateyn Larnaka Limanı'na demirledi.

Rum medyası da, İtalyan Gazetesi La Repubblica'nın haberini öne çıkardı.

Habere göre gazeteye konuşan İtalyan yetkililer, "'ya mesaj açıktır; bayrağımızı göstermemiz gerekiyorsa hazırız" dedi.

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