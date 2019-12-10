Putin'den Ukrayna'ya 'Srebrenitsa’ uyarısı
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile Paris’te yaptığı görüşmenin ardından Rusya Federasyonu Sivil Toplum ve İnsan Hakları Başkanlık Konseyi’nde yaptığı konuşmada, “Eğer Kiev, Donbass sakinlerine koruma garantisi vermeden sınırı kontrol altına alırsa, ikinci bir Srebrenitsa olacak” dedi.
Rus medyasındaki habere göre, Rusya Federasyonu Sivil Toplum ve İnsan Hakları Başkanlık Konseyi'nde konuşan Putin, Ukrayna'nın, ayrılıkçıların kontrol ettiği Donbass bölgesini kontrol atlına almaya kalkarsa, yeni bir Srebrenitsa katliamının yaşanacağını belirterek, "Eğer Kiev Donbass sakinlerine koruma garantisi vermeden sınırı kontrol altına alırsa, ikinci bir Srebrenitsa olacak" ifadelerini kullandı.
SREBRENITSA KATLİAMI
Srebrenitsa Katliamı, 1991-1995 Yugoslavya İç Savaşı'nda Sırp Cumhuriyeti Ordusu'nun Krivaya Harekâtı esnasında, Temmuz 1995'te yaşanan ve en az 8 bin 372 Bosnalı'nın Bosna-Hersek'in Srebrenitsa kentinde general Ratko Mladiç komutasındaki ağır silahlarla donatılmış Bosna Sırp ordusu tarafından öldürülmesi hadisesidir.
Kaynak; DHA
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER DÜNYA HABERLERİ
- "Türkiye Doğu Akdeniz'de AB'ye meydan okuyacak"
- Tanzanya'da 5 binden fazla mahkuma af
- İran'dan Fransa uyarısı...
- Böyle gelenek görülmedi! Parmaklarını kesiyorlar...
- Ünlü müzisyen hayatını kaybetti
- İsrail Facebook üzerinden Müslümanları hedef alıyor!
- Çekya'da hastaneye saldırı! Ölüler var...
- Türk savunma sanayisi gücünü Kuveyt'e taşıdı
- BBC'ye şok suçlama!
- Terör örgütü DEAŞ'tan Kerkük'e havan saldırısı
- Putin'den Ukrayna'ya 'Srebrenitsa’ uyarısı
- Cumhurbaşkanı Erdoğan Yunanistan Büyükelçisini kabul etti |Video
- Son dakika: KKTC'den flaş Başkan Erdoğan açıklaması ve AB'ye Rumlarla ilgili çağrı
- Son dakika: KYK borçları silinecek mi? Başkan Erdoğan’dan flaş açıklama...
- Son dakika: Ünlü müzisyen Marie Fredriksson öldü
- Yunanistan'a kaçmaya çalışan PKK şüphelisi yakalandı
- Meşhur beyran çorbası nasıl yapılır? işte püf noktaları...
- Şehit Uzman Çavuş Kemal Sayar'ın yürek yakan türküsü
- Son dakika: Bakan Berat Albayrak'tan Dünya İnsan Hakları Günü mesajı
- Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Nobel Edebiyat Ödülü tepkisi
- Son dakika: Çekya'da hastaneye silahlı saldırı: Ölüler var...
- TürkAkım için geri sayım başladı! Başkan Erdoğan ve Putin açacak...