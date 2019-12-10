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Putin'den Ukrayna'ya 'Srebrenitsa’ uyarısı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 10.12.2019
PUTİN O ÜLKEYİ UYARDI!

Rusya Devlet Başkanı , Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile ’te yaptığı görüşmenin ardından Rusya Federasyonu Sivil Toplum ve ’nde yaptığı konuşmada, “Eğer Kiev, Donbass sakinlerine koruma garantisi vermeden sınırı kontrol altına alırsa, ikinci bir olacak” dedi.

Rus medyasındaki habere göre, Rusya Federasyonu Sivil Toplum ve 'nde konuşan Putin, 'nın, ayrılıkçıların kontrol ettiği Donbass bölgesini kontrol atlına almaya kalkarsa, yeni bir Srebrenitsa katliamının yaşanacağını belirterek, "Eğer Kiev Donbass sakinlerine koruma garantisi vermeden sınırı kontrol altına alırsa, ikinci bir olacak" ifadelerini kullandı.

SREBRENITSA KATLİAMI

, 1991-1995 Yugoslavya İç Savaşı'nda Sırp Cumhuriyeti Ordusu'nun Krivaya Harekâtı esnasında, Temmuz 1995'te yaşanan ve en az 8 bin 372 Bosnalı'nın Bosna-Hersek'in Srebrenitsa kentinde general Ratko Mladiç komutasındaki ağır silahlarla donatılmış Bosna Sırp ordusu tarafından öldürülmesi hadisesidir.

Kaynak; DHA

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