10 Aralık 2019, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

Akdeniz'de yeni kriz! Bu sefer onlar karşı karşıya geldi...

DÜNYA
Giriş Tarihi: 10.12.2019
AKDENİZ'DE YENİ KRİZ! BU SEFER ONLAR KARŞI KARŞIYA GELDİ...

, Doğu ’deki Yishai gaz sahası sınırı, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin () tek taraflı ilan ettiği sözde parsellerde yer alan Afrodit gaz sahasının sınırıyla çakıştığı gerekçesiyle bölgedeki saha geliştirme faaliyetlerine itiraz etti.

'deki ekonomi gazetesi "Globes"un internet sayfasında yer alan habere göre, İsrail Genel Müdürü Udi Adiri, geçen ay Afrodit gaz sahasında faaliyette bulunan Shell, Noble Enerji, Delek şirketlerine birer mektup gönderdi.

Mektupta, sözde münhasır ekonomik bölgede yer alan Afrodit ile İsrail'in Yishai gaz sahasının sınırları konusunda yönetimiyle arasındaki anlaşmazlık çözüme kavuşturulmadan, söz konusu firmalara bölgedeki faaliyetlerini genişletemeyecekleri iletildi.

AA'nın haberine göre; Yishai gaz sahasındaki lisans anlaşmazlığı çözüme kavuşturulmadan İsrail'in Afrodit sahasındaki genişlemeye karşı olduğu belirtilen mektupta, "İsrail, Afrodit-Yishai doğal gaz rezervlerindeki hakkından feragat etmedi ve bunu yapmaya niyeti yoktur." ifadesine yer verildi.

Başkan Erdoğan'dan Libya ile varılan Akdeniz anlaşması hakkında flaş açıklama BAŞKAN ERDOĞAN'DAN LİBYA İLE VARILAN AKDENİZ ANLAŞMASI HAKKINDA FLAŞ AÇIKLAMA
Türkiye ile Libya'nın tarihi 'Akdeniz' anlaşması Suudi Arabistan, BAE ve Mısır'ı panikletti TÜRKİYE İLE LİBYA'NIN TARİHİ 'AKDENİZ' ANLAŞMASI SUUDİ ARABİSTAN, BAE VE MISIR'I PANİKLETTİ
Türkiye ile Libya arasında tarihi anlaşma! Türkiye Akdeniz oyununu böyle bozdu TÜRKİYE İLE LİBYA ARASINDA TARİHİ ANLAŞMA! TÜRKİYE "AKDENİZ OYUNU"NU BÖYLE BOZDU
Abdülhamid zamanında projesi çizilmişti! Karadeniz-Akdeniz Yolu'nun yüzde 95'i tamamlandı ABDÜLHAMİD ZAMANINDA PROJESİ ÇİZİLMİŞTİ! KARADENİZ-AKDENİZ YOLU'NUN YÜZDE 95'İ TAMAMLANDI

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER DÜNYA HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN