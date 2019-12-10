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ABD'den büyük skandal! Teröristleri dolara boğacaklar

DÜNYA
Giriş Tarihi: 10.12.2019 Güncelleme Tarihi: 10.12.2019
ABD'DEN BÜYÜK SKANDAL! TERÖRİSTLERİ DOLARA BOĞACAKLAR

'nin 2020 mali yılı savunma bütçesinin Senato ve Temsilciler Meclisince hazırlanan ortak metinde, 'de bulunan - ve 'li teröristlere yapılacak yardımların miktarları belirtilmedi.

2020 Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasası olarak bilinen savunma bütçesi, Kongrenin iki kanadının geçirdiği tasarıların birleştirilmesiyle son halini aldı. Söz konusu bütçe, Senato ile Temsilciler Meclisinde değişiklik teklif edilmeden oylandıktan sonra yasalaşmak üzere Başkanı 'a sunulacak.

YPG/PKK YARDIMININ MİKTARI BELİRTİLMEDİ
Raporda dikkati çeken diğer bir detay ise 'de "taramadan geçmiş gruplara verilen askeri yardımlara" ilişkin tespitler oldu. ABD, her yıl savunma bütçesinde "SDG" ismini kullanan / başta olmak üzere bazı terör gruplarına 500 milyon dolar civarında fonu ayırıyordu.

2020 bütçe raporunda, ile mücadele kapsamında için 645 milyon dolar askeri destek fonu ayrılırken, Suriye kısmında 'nın gerekli gördüğü miktar, yardım tipi ve verilecek grubu Kongre'ye yazılı bildirmesi gerektiğine işaret edilerek, spesifik bir miktar belirtilmedi.

ABD'DEN TERÖRİSTLERE SKANDAL TANIMLAMALAR
Raporda, yardım verilecek grupları "DEAŞ'a karşı Suriye halkını koruyan", "DEAŞ'tan alınan toprakları koruyan", "ABD ve müttefiklerini DEAŞ, ve ilişkili grupların tehditlerine karşı savunan" ve "DEAŞ'ın tutuklu mensuplarını tutan gruplar" şeklinde tanımlandı.

Yardımın sağlanmasına ilişkin ise Savunma Bakanı'nın normal zamanlarda 15 gün öncesinde, acil durumlarda ise 48 saat öncesinde Kongre'ye yazılı olarak yardımın miktarı, tipi, amacı ve verilecek grubun adının yanı sıra bu konuya müdahil olacak Amerikan kuvvetlerinin sayısı ve diğer gerekli bilgileri bildirmesi öngörülüyor.

Suriye'deki terör gruplarına sağlanacak yardımların, hafif silahlardan oluşabileceği ve bu konuda geçmişteki sınırlamaların geçerli olduğu belirtilen raporda, Savunma Bakanı'nın bazı durumlarda muafiyet talebinde bulunabileceği de kaydediliyor.

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