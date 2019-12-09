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Yeni Zelanda'da Whakaari Yanardağı patladı: 20 yaralı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 09.12.2019
YANARDAĞ PATLADI! ÇOK SAYIDA YARALI

'da, Beyaz Ada'daki 'nın faaliyete geçmesi sonucunda ilk belirlemelere göre 20 kişinin yaralandığı açıklandı. Son olarak 2001 yılında aktif hale gelmişti.

Radyo 'nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, yerel saatle 14.30 (TSİ 04.30) sularında kül bulutu yükselmeye başlayan yanardağın çevresinde yaralananların, bölgeyi ziyaret eden turistlerden olabileceği belirtildi.

"EVLERİNİZDEN ÇIKMAYIN"

İlk belirlemelere göre 20 kişinin yaralandığı yanardağ patlaması sırasında adada 100 kişinin bulunduğu tahmin ediliyor. Adaya kurtarma helikopterlerinin sevk edildiğini belirten yetkililer, bölgede yaşayanlara camlarını kapatarak evlerinden çıkmamaları yönünde uyarı yaptı. , son olarak 2001'de aktif hale gelmişti.

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