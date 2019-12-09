Bağdat'taki füzeli saldırının bilançosu
Giriş Tarihi: 09.12.2019
Irak'ta Bağdat Uluslararası Havaalanı yakınlarına roketli saldırı düzenlendiği bildirildi. 4 katyuşa füzesiyle yapılan saldırıda 6 aslerin yaralandığı açıklandı.
Irak'ın başkenti Bağdat'ta uluslararası havalimanı yakınında bulunan askeri üsse füzeli saldırı düzenlendiği bildirildi.
Irak Güvenlik Medya Ağı tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, Bağdat Uluslararası Havalimanı yakınındaki askeri üsse 4 katyuşa füzesiyle saldırı gerçekleştirildi. Saldırıda 6 asker yaralandı.
Çevrede yapılan aramalar sonucu saldırılarda kullanılmak için "füze fırlatma noktası"na rastlandığı ifade edildi. Irak'ta geçen günlerde Salahaddin ve Enbar vilayetlerinde bulunan ABD askeri üslerine de füzeli saldırı düzenlenmişti.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER DÜNYA HABERLERİ
- Suudi Arabistan'a bir şok daha! Öldürüldüler
- Bağdat'ta havalimanına saldırı!
- Trump'tan flaş açıklama: Eğer düşmanca davranırsa...
- ABD'den geri adım! Dikkat çeken YPG açıklaması
- Libya duyurdu: Türkiye ile imzalanan mutabakatlar yürürlüğe girdi
- Yanardağ patladı! Çok sayıda yaralı
- 120 bin dolar değer biçilen 'muzu' yedi
- Macron tepetaklak! İstifaya çağırdılar
- Trump önce övdü ama...
- Almanya'da iki aşırı sağcı, 11 yaşındaki başörtülü kız çocuğunu dövdü
Daha Fazla Gör
- Türkçe yayın yapan Ermeni kanalında skandal! Iğdır'ı kendi toprakları gibi gösterdiler
- Son dakika: Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'den Yargı Reformu Strateji Belgesi hakkında açıklama
- İstanbul D-100 karayolu orta refüjde ceset bulundu! Darp izi ve yüzünde kan...
- Son dakika: İçişleri Bakanlığı: Fransa vatandaşı 11 terörist sınır dışı edildi
- Son dakika: Ceren Özdemir'in katili Özgür Arduç cezaevinde intihar girişiminde bulundu
- Son dakika: Meteorolojiden o iller için kar yağışı uyarısı
- Ankara'da 'üçkâğıt' çetesine 'joker' operasyonu: 9 tutuklama
- Bakan Bekir Pakdemirli talimat verdi! Stratejik tarım ürünleri için oluşturulan takip masaları devrede
- Adana'da tarım işçilerini taşıyan midibüs devrildi: 11 yaralı
- Fırat Delibaş yakalandı!
- Jose Mourinho gözünü Edin Dzeko'ya dikti
- Eczacıbaşı VitrA voleybolda dünya ikincisi oldu