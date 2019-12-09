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Bağdat'taki füzeli saldırının bilançosu

DÜNYA
Giriş Tarihi: 09.12.2019
BAĞDAT'TAKİ FÜZELİ SALDIRIDA 6 ASKER...

'ta Uluslararası Havaalanı yakınlarına roketli saldırı düzenlendiği bildirildi. 4 katyuşa füzesiyle yapılan saldırıda 6 aslerin yaralandığı açıklandı.

'ın başkenti 'ta uluslararası havalimanı yakınında bulunan askeri üsse düzenlendiği bildirildi.

Irak Güvenlik Medya Ağı tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, Bağdat Uluslararası Havalimanı yakınındaki askeri üsse 4 katyuşa füzesiyle saldırı gerçekleştirildi. Saldırıda 6 asker yaralandı.

Çevrede yapılan aramalar sonucu saldırılarda kullanılmak için "füze fırlatma noktası"na rastlandığı ifade edildi. Irak'ta geçen günlerde Salahaddin ve Enbar vilayetlerinde bulunan ABD askeri üslerine de füzeli saldırı düzenlenmişti.

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