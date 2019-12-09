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Bağdat'ta ABD askerlerinin bulunduğu havalimanı yakınına saldırı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 09.12.2019
BAĞDAT'TA HAVALİMANINA SALDIRI!

'ta Bağdat Uluslararası Havaalanı yakınlarına düzenlendiği bildirildi. Saldırıda yaşanan kayıplara ilişkin herhangi bir bilgi paylaşılmadı.

'ta Bağdat Uluslararası Havaalanı yakınlarına düzenlendiği bildirildi. Saldırıda yaşanan kayıplara ilişkin herhangi bir bilgi paylaşılmadı.

En az 4 roketin düştüğünü belirten yerel kaynaklar, kime ait olduğu bilinmeyen bir savaş uçağının görüldüğünü kaydetti.

Ayrıca saldırı nedeniyle bir seferi de dahil olmak üzere uluslararası uçuşların kentin kuzeydoğusuna yönlendirildiği kaydedildi.

El Arabiya kanalı, saldırının askerlerini hedef aldığını öne sürdü.

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