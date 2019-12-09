Bağdat'ta ABD askerlerinin bulunduğu havalimanı yakınına saldırı

Irak'ta Bağdat Uluslararası Havaalanı yakınlarına roketli saldırı düzenlendiği bildirildi. Saldırıda yaşanan kayıplara ilişkin herhangi bir bilgi paylaşılmadı.

Irak'ta Bağdat Uluslararası Havaalanı yakınlarına roketli saldırı düzenlendiği bildirildi. Saldırıda yaşanan kayıplara ilişkin herhangi bir bilgi paylaşılmadı.

En az 4 roketin düştüğünü belirten yerel kaynaklar, kime ait olduğu bilinmeyen bir savaş uçağının görüldüğünü kaydetti.

Ayrıca saldırı nedeniyle bir Air France seferi de dahil olmak üzere uluslararası uçuşların kentin kuzeydoğusuna yönlendirildiği kaydedildi.

El Arabiya kanalı, saldırının ABD askerlerini hedef aldığını öne sürdü.