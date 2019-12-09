09 Aralık 2019, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

Trump'a çok ağır sözler! "Dengesiz yaşlı adam"

DÜNYA
Giriş Tarihi: 09.12.2019 Güncelleme Tarihi: 09.12.2019
TRUMP'A ÇOK AĞIR SÖZLER! DENGESİZ YAŞLI ADAM

'den, Twitter hesabında Pyonyang yönetiminin düşmanca davranması halinde kaybedecek çok şeyi olduğu paylaşımında bulunan Başkanı Donald 'a çok sert bir tepki yöneltildi.

Kuzey Koreli eski müzakereci ve üst düzey yetkili Kim Yong Chol, ülkesinin kaybedecek bir şeyi olmadığından 'nin baskısına boyun eğmeyeceğini belirterek, "sabır yoksunu, pervasız ve dengesiz yaşlı adam" diye nitelendirdi.

Kim, Trump'ın hakkında bilmediği çok şey olduğunu, kaybedecek daha fazla şeyleri bulunmadığını ifade ederek, ABD'nin asla ortadan kaldıramayacağı şeyin öz saygıları ve bu ülkeye duyulan öfke olduğunu kaydetti.

Kim Yong Chol, geçen yıl Washington'a giderek zirve hazırlığında ABD Başkanı Trump ile iki defa görüşmüştü.

ABD başkanları acıların baş aktörü oldu! İşte ABD’nin kanlı tarihi… ABD BAŞKANLARI ACILARIN BAŞ AKTÖRÜ OLDU! İŞTE ABD'NİN KANLI TARİHİ…

TRUMP NE DEMİŞTİ?

ABD Başkanı Trump, dün Twitter hesabında "Kim Jong-un çok zeki ve eğer düşmanca davranırsa aslında kaybedecek çok şeyi var. Singapur'da benimle güçlü bir Nükleer Silahlardan Arındırma Anlaşması imzaladı." ifadelerini paylaşmıştı.

ABD ve Kuzey Kore arasındaki nükleer müzakereler, şubattan bu yana aksayarak sürüyor. Trump ile Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, ilk kez 12 Haziran 2018'de Singapur'da bir araya gelmiş, Kore Yarımadası'nın nükleer silahlardan arındırılması ve kalıcı barışın sağlanması konusunda mutabakata varmışlardı. İki lider, 26-27 Şubat'ta Vietnam'da bir kez daha görüşmüş ancak zirve beklenenden hızlı şekilde ve anlaşmasız sona ermişti. Son olarak 30 Haziran'da Kuzey ve Güney Kore arasındaki "silahsızlandırılmış bölge"de görüşen iki lider, sürecini sürdürme kararı almıştı.

Ekimde İsveç'te çalışma düzeyindeki toplantılar, Kuzey Korelilere göre, Amerikalılar "eski tutum ve tavırlarını" devam ettirdiğinden kesilmişti. Pyongyang yönetimi, ABD'ye nükleer anlaşma konusunda ortaklaşa kabul edilebilecek şartlar önermesi için yıl sonuna kadar süre tanımış, ABD'nin yaptırımlar ve baskı konusunda ısrarcı olması halinde "yeni bir yol" arayışına gireceğini açıklamıştı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER DÜNYA HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN