Fin bakan dünyanın en genç başbakanı olacak
Dünyanın en genç başbakanı Fin Bakan Sanna Marin olacak. Finlandiya'da yeni hükümetin cumhurbaşkanının onayını almasının ardından 34 yaşındaki mevcut Ulaştırma Bakanı Sanna Marin dünyanın en genç başbakanı olacak.
Hükümet ortaklarının desteğini kaybetmesi nedeniyle Başbakan Antti Rinne'nin istifa etmesinin ardından Sosyal Demokrat Parti (SDP) Marin'i yeni kurulacak hükümetin başbakanı olarak önerdi.
Yeni hükümetin yarın kurulup cumhurbaşkanı tarafından onaylanmasının ardından 34 yaşında Marin, dünyanın en genç başbakanı unvanını elinde bulunduran 35 yaşındaki Ukrayna Başbakanı Oleksiy Honçaruk'u geride bırakacak.
Bu arada, başbakanlık görevinden istifa eden Rinne'nin, meclis başkan yardımcılığına getirilmesi bekleniyor. Rinne, gelecek yıl yapılacak kongreye kadar SDP'nin genel başkanı olarak kalmaya devam edecek.
Öte yandan, Marin'in SDP kongresinde genel başkanlığa seçilmesi durumunda ise mevcut merkez sol koalisyondaki tüm partilerin başında kadınlar olacak.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER DÜNYA HABERLERİ
- Trump'tan flaş açıklama: Eğer düşmanca davranırsa...
- İsrail Batı Şeria'da 9 Filistinliyi gözaltına aldı
- Macron tepetaklak! İstifaya çağırdılar
- Libya duyurdu: Türkiye ile imzalanan mutabakatlar yürürlüğe girdi
- Yanardağ patladı! Çok sayıda yaralı
- Almanya'da iki aşırı sağcı, 11 yaşındaki başörtülü kız çocuğunu dövdü
- Bağdat'taki füzeli saldırıda 6 asker...
- Bağdat'ta havalimanına saldırı!
- 120 bin dolar değer biçilen 'muzu' yedi
- Trump önce övdü ama...
- Türkiye’nin Libya ile yaptığı deniz sınırı anlaşması neden önemli? Münhasır ekonomik bölge nedir?
- Son dakika: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan flaş açıklamalar
- PKK'lı kadın teröristten şoke eden ifadeler!
- Kars’ta lise öğrencisini zorla kaçırmaya çalışanlar yakalandı
- Türkçe yayın yapan Ermeni kanalında skandal! Iğdır'ı kendi toprakları gibi gösterdiler
- Son dakika: Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'den Yargı Reformu Strateji Belgesi hakkında açıklama
- İstanbul D-100 karayolu orta refüjde ceset bulundu! Darp izi ve yüzünde kan...
- Son dakika: İçişleri Bakanlığı: Fransa vatandaşı 11 terörist sınır dışı edildi
- Son dakika: Ceren Özdemir'in katili Özgür Arduç cezaevinde intihar girişiminde bulundu
- Son dakika: Meteorolojiden o iller için kar yağışı uyarısı
- Ankara'da 'üçkâğıt' çetesine 'joker' operasyonu: 9 tutuklama
- Bakan Bekir Pakdemirli talimat verdi! Stratejik tarım ürünleri için oluşturulan takip masaları devrede