Rusya'da el bombalı banka soygunu
Giriş Tarihi: 09.12.2019
Rusya'da el bombasıyla bankaya giren bir kişi, 6 milyon Ruble (550 bin Türk Lirası) çaldı. Rusya İçişleri Bakanlığı, emniyet mensuplarının el bombalı soyguncunun peşine düştüğünü duyurdu.
Rusya'da bir kişi, el bombası ve tabanca ile girdiği bankadan 6 milyon Ruble (550 bin Türk Lirası) çaldı. Polis soyguncuyu arıyor.
Rusya'nın Nakhodka kentindeki bir bankaya el bombası ve tabanca ile giren soyguncu, 6 milyon ruble (550 bin Türk Lirası) çalarak kayıplara karıştı. Yerel medyaya konuşan banka çalışanları, maskeli soyguncunun kendilerini el bombasını patlatmakla tehdit ettiğini söyledi.
Rusya İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, soyguna ilişkin inceleme başlatıldığı belirtildi.
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