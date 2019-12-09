İsrail Batı Şeria'da 9 Filistinliyi gözaltına aldı
Giriş Tarihi: 09.12.2019
İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerine gece düzenlenen baskınlarda 9 Filistinliyi gözaltına aldı. Filistin resmi kaynaklarına göre, İsrail hapishanelerinde 220'si çocuk olmak üzere 5 binden fazla Filistinli bulunuyor.
İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, 9 Filistinlinin "terör eylemlerine karıştıkları" iddiasıyla gözaltına alındığı ifade edildi.
Açıklamada ayrıca söz konusu Filistinlilerin bölgedeki gözaltı merkezine sevk edildiği kaydedildi.
İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sık sık evlere baskın düzenleyen İsrail güçleri, çeşitli iddialarla Filistinlileri gözaltına alıyor.
Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sıradan hale gelen gözaltılar sonrası aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Filistinlilerden bazıları günlerce gözaltı merkezlerinde tutuluyor.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER DÜNYA HABERLERİ
- Libya duyurdu: Türkiye ile imzalanan mutabakatlar yürürlüğe girdi
- 120 bin dolar değer biçilen 'muzu' yedi
- Almanya'da iki aşırı sağcı, 11 yaşındaki başörtülü kız çocuğunu dövdü
- Yanardağ patladı! Çok sayıda yaralı
- Trump önce övdü ama...
- ABD'den geri adım! Dikkat çeken YPG açıklaması
- Bağdat'taki füzeli saldırıda 6 asker...
- Bağdat'ta havalimanına saldırı!
- Macron tepetaklak! İstifaya çağırdılar
- Trump'tan flaş açıklama: Eğer düşmanca davranırsa...
Daha Fazla Gör
- Türkiye’nin Libya ile yaptığı deniz sınırı anlaşması neden önemli? Münhasır ekonomik bölge nedir?
- Son dakika: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan flaş açıklamalar
- PKK'lı kadın teröristten şoke eden ifadeler!
- Kars’ta lise öğrencisini zorla kaçırmaya çalışanlar yakalandı
- Türkçe yayın yapan Ermeni kanalında skandal! Iğdır'ı kendi toprakları gibi gösterdiler
- Son dakika: Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'den Yargı Reformu Strateji Belgesi hakkında açıklama
- İstanbul D-100 karayolu orta refüjde ceset bulundu! Darp izi ve yüzünde kan...
- Son dakika: İçişleri Bakanlığı: Fransa vatandaşı 11 terörist sınır dışı edildi
- Son dakika: Ceren Özdemir'in katili Özgür Arduç cezaevinde intihar girişiminde bulundu
- Son dakika: Meteorolojiden o iller için kar yağışı uyarısı
- Ankara'da 'üçkâğıt' çetesine 'joker' operasyonu: 9 tutuklama
- Bakan Bekir Pakdemirli talimat verdi! Stratejik tarım ürünleri için oluşturulan takip masaları devrede