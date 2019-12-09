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İsrail Batı Şeria'da 9 Filistinliyi gözaltına aldı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 09.12.2019
İSRAİL BATI ŞERİA'DA 9 FİLİSTİNLİYİ GÖZALTINA ALDI

askerleri, işgal altındaki 'nın çeşitli bölgelerine gece düzenlenen baskınlarda 9 Filistinliyi gözaltına aldı. Filistin resmi kaynaklarına göre, İsrail hapishanelerinde 220'si çocuk olmak üzere 5 binden fazla Filistinli bulunuyor.

ordusundan yapılan yazılı açıklamada, 9 Filistinlinin "terör eylemlerine karıştıkları" iddiasıyla gözaltına alındığı ifade edildi.

Açıklamada ayrıca söz konusu Filistinlilerin bölgedeki gözaltı merkezine sevk edildiği kaydedildi.

İşgal altındaki ve Doğu Kudüs'te sık sık evlere baskın düzenleyen İsrail güçleri, çeşitli iddialarla Filistinlileri gözaltına alıyor.

Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sıradan hale gelen gözaltılar sonrası aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Filistinlilerden bazıları günlerce gözaltı merkezlerinde tutuluyor.

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