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İngiltere'de başörtülü kız çocuğuna saldırı olayında flaş gelişme

DÜNYA
Giriş Tarihi: 08.12.2019
İNGİLTERE'DEKİ ÇİRKİN SALDIRIDA FLAŞ GELİŞME

’de otobüste 14 yaşındaki başörtülü kız çocuğuna saldıran kadın ve eşi polis tarafından gözaltına alındı.

'de Müslüman kız çocuğuna saldıran çift gözaltına alındı

Sheffield kentinde 40 yaşındaki bir kadın, otobüse binen 14 yaşındaki başörtülü kız çocuğuna saldırdı. Irkçı hakaretlerde bulunan kadın, kız çocuğunu yumruklayıp yerde sürükledi. Kız çocuğunu yere yatıran kadın yumruk atmaya devam ederken çevredekilerin seyirci kalması ise tepki çekti. Kadının eşinin de kız çocuğunu korumaya çalışan arkadaşlarını iterek engellemeye çalıştığı görüldü. Irkçı kadın, çocuğa saldırmayı bıraktıktan sonra çevredeki bir kişiyle daha tartıştı. Ancak bu kez eşi kadına engel oldu.

İngiltere'de 14 yaşındaki Müslüman kız çocuğuna ırkçı saldırı |Video İNGİLTERE'DE 14 YAŞINDAKİ MÜSLÜMAN KIZ ÇOCUĞUNA IRKÇI SALDIRI |VİDEO

Saldırıya uğrayan çocuğun kız kardeşi, kadının kardeşine ırkçı hakaretlerde bulunması üzerine tartışma çıktığını, sonrasında kadının saldırmaya başladığını söyledi. Kız kardeş polise verdiği ifadede, saldırıya uğrayan kardeşinin gözlerinin morardığını ve elmacık kemiğinin kırıldığını belirtti.
Polis tarafından yapılan açıklamada ise, 4 Aralık Çarşamba günü saat 16.05'te meydana gelen ırkçı saldırıyla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi. Saldırıyı gerçekleştiren kadın ve 44 yaşındaki eşinin kamu düzenini bozma ve ırkçı ağır fiili saldırıdan gözaltına alındığı, soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

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