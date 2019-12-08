AA foto muhabirinin de yaralandığı bölgedeki polis şiddetine soruşturma
Paris Savcılığının, AA Paris Foto Muhabiri Mustafa Yalçın ile 3 kişinin yaralandığı emeklilik reformunu protesto gösterilerinde polis şiddeti yaşandığı iddiasıyla ilgili soruşturma başlattığı bildirildi.
Fransız basınında yer alan haberlerde, Magenta Bulvarı'nda Yalçın ile 2 gazeteci ve bir eylemcinin yaralandığı gösteriler sırasında polisin şiddet kullandığı iddiasıyla ilgili olarak Paris Savcılığı tarafından soruşturma başlatıldığı belirtildi.
Soruşturmanın Ulusal Polis Soruşturma Birimi (IGPN) tarafından yürütüleceği kaydedildi.
Yaralanan eylemcinin yerde olduğu sırada iki polis tarafından dövüldüğü ifade edildi.
YALÇIN'IN YARALANMASI
Paris'te Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yönetiminin hazırladığı emeklilik reformunu protesto etmek amacıyla düzenlenen gösteriyi yakından takip eden Yalçın, Republique Meydanı yanındaki Magenta Bulvarı'nda eylemcilerin bir kapıyı ateşe verdiği olayın fotoğrafını çekmeye çalıştığı sırada bir cismin maskesini delmesi sonucu gözünden yaralanmıştı.
Maske camının kırılmasıyla kanlar içinde kalan Yalçın'a ilk müdahale olay yerindeki sağlık görevlilerince, ardından doktorlar tarafından ambulansta yapılmıştı.
Daha sonra Cochin Hastanesine kaldırılan Yalçın, yaklaşık 6 saat süren bir ameliyat geçirmişti.
Yalçın'ın gözüne isabet eden cismin polisin kullandığı gaz bombası kapsülü olduğu tahmin ediliyordu ancak Yalçın'a ilk müdahaleyi yapan cankurtaran Fransız Ronan Pacs'a göre AA foto muhabirinin yaralanmasına neden olan şey Fransız polisinin plastik bombası oldu.
Ülkede, başta Paris'te olmak üzere emeklilik reformunu protesto eden on binlerce göstericiyle polis arasında yer yer arbede yaşanmıştı.
Göstericilerin çevreye verdikleri zarar ve bazı araçları ateşe vermesi üzerine polis müdahalede bulunmuş ve Yalçın'ın yanı sıra 2 gazeteci ve 1 gösterici yaralanmıştı.
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