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İsrail savaş uçakları Gazze'yi vurdu

DÜNYA
Giriş Tarihi: 08.12.2019
İSRAİL SAVAŞ UÇAKLARI GAZZE'Yİ VURDU

savaş uçaklarının, abluka altındaki Şeridi'ne hava saldırısı düzenlediği belirtildi. İsrail ordusu, cumartesi akşamı Gazze'den 3 roketin fırlatıldığını, Demir Kubbe Savunma Sistemi tarafından 2'sinin düşürüldüğünü duyurmuştu.

savaş uçaklarının, abluka altındaki Şeridi'ne hava saldırısı düzenlediği belirtildi.

Bölgedeki güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, hava saldırıları, Gazze'nin kuzeyindeki Cibalya beldesinin doğusunda bulunan Hamas Hareketi'nin silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'na ait bir mevkiyi hedef aldı.

İsrail ordusu, cumartesi akşamı Gazze'den 3 roketin fırlatıldığını, Demir Kubbe Savunma Sistemi tarafından 2'sinin düşürüldüğünü duyurmuştu.

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