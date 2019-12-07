İtalya'da Türkiye'nin AB üyelik süreci hakkında açıklama

Türkiye'nin NATO için önemli bir ülke olduğunu belirten İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio, ticari açıdan da İtalya’nın stratejik bir ortağı olduğunu söyledi. Türkiye'nin AB üyelik süreci hakkında da konuşan Di Maio, "Türkiye'nin AB'ye üyelik süreci aslında hiçbir zaman kapanmadı" dedi.

İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio, Türkiye'nin AB üyelik sürecinde, kapıların hiçbir zaman kapanmadığını söyledi.

Bakan Di Maio, Yabancı Basın Derneği üyelerini Dışişleri Bakanlığında kabulünde, gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

"BU ÜYELİK KONUSUNDA..."

Bir Türk gazetecinin "Türkiye'nin AB'ye üyelik süreci"ne ilişkin sorusuna Di Maio, "Türkiye'nin AB'ye üyelik süreci aslında hiçbir zaman kapanmadı. Atışmaları bir kenara bırakırsak, Türkiye'deki bazı siyasi olaylar, Avrupa Birliği'nin bütünün de tereddütlere yol açtı. Bu üyelik mevzusunda Avrupa hep birlikte karar verecek. AB'de de birçok konuda pek çok bölünme oluyor ve böyle olduğunda da içeriden ve dışarıdan eleştiriler gelmeye başlıyor." yanıtını verdi.

"LİBYA KONUSUNDA ÇALIŞMALAR HIZLANDIRILMALI"

İtalyan bakan, Libya konusunda da Berlin Konferansının önemli olduğunu ancak çalışmaların hızlandırılması gerektiğini ifade etti.

Di Maio, Roma'da dün ve bugün yapılan 5. MED Akdeniz Diyaloğu Forumu oturumlarına işaret ederek, "Açık bir sinyal geliyor. O da daha fazla zamanımızın kalmadığıdır. Libya'da ateşkes koşullarına ulaşmamızı sağlamayı hızlandırmamız gerekiyor bir an önce." dedi.

Luigi Di Maio, Çin'in 5G teknolojisini NATO üyesi İtalya üzerinden Avrupa'ya sokmaya çalıştığına yönelik ABD'den baskı görmediklerini ama bir uyarı geldiğini ifade etti.