ABD Başkanı Trump'tan "İran ile tutuklu takası"na ilişkin açıklama
ABD Başkanı Donald Trump, İran ile ABD arasında yapılan tutuklu takasına değinerek, "Esir tutulan Amerikalıları serbest bırakmak hükümetim için hayati bir öneme sahiptir ve yurt dışında yanlış yere tutuklanmış bütün vatandaşlarımızı eve getirmek için çok çalışmaya devam edeceğiz" ifadesini kullandı.
ABD Başkanı Donald Trump, yaptığı yazılı açıklamada, 2016'dan beri İran'da tutuklu bulunan Princeton Üniversitesi öğrencisi Xiyue Wang'ın evine döneceğini belirtti.
Trump, Xiyue Wang'ın salınmasında aracı olan İsviçre'ye teşekkür ederek, "Amerika Birleşik Devletleri'nin en büyük önceliği vatandaşlarının güvenliği ve refahıdır. Esir tutulan Amerikalıları serbest bırakmak hükümetim için hayati bir öneme sahiptir ve yurt dışında yanlış yere tutuklanmış bütün vatandaşlarımızı eve getirmek için çok çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.
ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ise yaptığı yazı açıklamada, İran'da ve dünya genelinde tutulan her Amerikalıyı sevdiklerine kavuşturana kadar çalışacaklarını belirtti.
Pompeo, Xiyue Wang'ın iadesine yardımcı olduğu için İsviçre hükümetine teşekkür ederek, Tahran'ın da bu konuda yapıcı olmasından dolayı memnuniyetini dile getirdi.
Bakan Pompeo, "İran'da haksız yere gözaltına alınan bütün ABD vatandaşlarının serbest bırakılması için çağrı yapmaya devam ediyoruz." ifadesini kullandı.
ABD İLE İRAN ARASINDA TUTUKLU TAKASI
İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Twitter hesabından paylaştığı mesajında, yaptırımları ihlal ettiği gerekçesiyle bir yılı aşkın bir süre ABD'de tutuklu bulunan İranlı bilim adamı Mesud Süleymanı'nın serbest bırakıldığını duyurmuştu.
Zarif, Süleymanı'nın serbest bırakılmasıyla 2016'da casusluk suçlamasıyla İran'da tutuklanan Çin asıllı ABD vatandaşı Xiyue Wang'ın da kısa süre içerisinde ülkesine döneceğini ifade etmişti.
Çin asıllı ABD vatandaşı Princeton Üniversitesi Tarih Bölümü doktora öğrencisi Xiyue Wang, eğitimiyle ilgili araştırmalar yapmak üzere 2016'da geldiği İran'da casusluk suçlamasıyla gözaltına alınmıştı.
Kök hücre alanında çalışmalarıyla tanınan Tahran'daki Terbiyet-i Müderris Üniversitesinden Prof. Mesud Süleymanı da, geçen yıl ekim ayında ABD'ye girişi esnasında, İran'a yönelik yaptırımları ihlal ettiği iddiasıyla Chicago Havalimanı'nda gözaltına alınmıştı.
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