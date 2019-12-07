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Esed rejiminin öldürdüğü sivil sayısı 19 oldu

DÜNYA
Giriş Tarihi: 07.12.2019
ESED REJİMİNİN ÖLDÜRDÜĞÜ SİVİL SAYISI ARTTI

Beşşar rejimi ve 'nın, İdlib'deki yerleşimlere düzenlediği hava saldırılarında hayatını kaybeden sivillerin sayısı 19'a yükseldi.

Beşşar rejimi ve 'nın, İdlib'deki yerleşimlere düzenlediği hava saldırılarında hayatını kaybeden sivillerin sayısı 19'a yükseldi.

Detaylar gelecek...

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