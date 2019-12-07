Esed rejiminin öldürdüğü sivil sayısı 19 oldu
Giriş Tarihi: 07.12.2019
Beşşar Esed rejimi ve Rusya'nın, İdlib'deki yerleşimlere düzenlediği hava saldırılarında hayatını kaybeden sivillerin sayısı 19'a yükseldi.
Beşşar Esed rejimi ve Rusya'nın, İdlib'deki yerleşimlere düzenlediği hava saldırılarında hayatını kaybeden sivillerin sayısı 19'a yükseldi.
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