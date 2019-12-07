Fransa’daki genel grev üçüncü gününde
Fransa'da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yönetiminin emeklilik reformuna yönelik protestolar ve grevler 3. gününde devam ediyor. Ülke genelinde blokaj ve iş bırakma nedeniyle ulaşım, eğitim ve sağlık gibi hizmetlerde aksamalar yaşanıyor.
İlk gün 800 bin kişinin katıldığı protestolar ve çok sayıda sektör çalışanının iş bırakması nedeniyle hayatı durduran grev bugün de sürüyor.
Ülkedeki tren seferleri büyük ölçüde durma noktasına gelirken, büyük şehirlerde trafikte ciddi aksamalar yaşanıyor.
Ülke genelindeki yol kapatma eylemleri de günlük yaşamı olumsuz etkiledi.
Başkent Paris'te metro seferlerinin büyük ölçüde yapılamaması nedeniyle vatandaşlar ve turistler mağdur oldu.
Louvre Müzesi ve Eyfel Kulesi gibi turistik yerler, ziyaretçi kabul etmekte zorlanıyor.
Sarı yelekliler de emeklilik reformu protestolarına destek vererek sokaklara döküldü.
Öte yandan, başta eğitim ve sağlık olmak üzere kamu hizmetlerinde de ciddi aksamalar yaşanıyor.
POLİSTEN ORANTISIZ ŞİDDET
Fransa'daki gösterilerde güvenlik güçleri, orantısız şiddet uygulandığı gerekçesiyle tepki aldı.
Başta Paris'te olmak üzere Fransa'daki emeklilik reformunu protesto eden on binlerce gösterici ile polis arasında yer yer arbedeler yaşanmıştı.
Göstericilerin çevreye zarar vermesi ve bazı araçları ateşe vermesi sonucu polis müdahalede bulunmuş ve Anadolu Ajansı (AA) Foto Muhabiri Mustafa Yalçın'ın yanı sıra iki gazeteci daha yaralanmıştı.
MACRON'UN EMEKLİLİK REFORMU
Sarı yeleklilerin gösterilerinin ardından çok sayıda sektör çalışanı, Macron yönetiminin hazırladığı emeklilik reformuna tepki göstermek amacıyla ülke genelinde süresiz grev başlattı.
Söz konusu reform, emeklilikte memur ve işçi ayrımını, ayrıcalıkları kaldırmayı, emeklilik yaşını kademeli olarak 62'den 64'e çıkarmayı öngörüyor ve çoğu sektörü olumsuz etkilemesi bekleniyor.
GREVE KİMLER KATILIYOR?
Greve gidenler arasında Paris ve çevresinde toplu taşımayı düzenleyen RATP, Fransız Ulusal Demir Yolları Şirketi (SNCF) ve Fransız hava yolu şirketi Air France çalışanları, polisler, doktorlar, hemşireler, acil servis görevlileri de dahil sağlık çalışanları, öğrenciler, öğretmenler, memurlar, avukatlar, tarım işçileri, postane çalışanları, taksi ve nakliye şoförleri, elektrik üretim ve dağıtım şirketi EDF, otomotiv üreticisi Renault ve rafineri çalışanları bulunuyor.
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