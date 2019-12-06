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Gerginliği tırmandıracak hamle! İsrail balistik füze denedi

DÜNYA
Giriş Tarihi: 06.12.2019 Güncelleme Tarihi: 06.12.2019
İSRAİL'DEN BÖLGEDE GERGİNLİĞİ TIRMANDIRACAK HAMLE

, denediğini açıkladı. Bazı yabancı medya kaynaklarından, bu füze motorunun nükleer başlık taşıyan uzun menzilli Eriha füzelerine monte edilebileceğine ilişkin açıklamalar yapıldı.

Savunma Bakanlığı açıklamasında, denemesinin İsrail'in orta kesiminde yer alan bir üsten yapıldığı bildirildi.

Açıklamada, denemenin önceden planlandığı ve buna göre yapıldığı kaydedildi.

NÜKLEER BAŞLIK MONTE EDİLEBİLİYOR

İsrail Kamu Yayın Kuruluşu KAN'ın haberinde ise bazı yabancı medya kaynaklarının, bu füze motorunun nükleer başlık taşıyan uzun menzilli Eriha füzelerine monte edilebileceğine ilişkin açıklamalarına yer verildi.

UZMANLAR İRAN'A MESAJ OLARAK YORUMLADI

ABD'li bazı istihbarat kaynaklarının CNN'e yaptığı açıklamada ordusunun bölgedeki hareketleri ve silah konuşlandırmasının, Washington ve 'in bölgedeki çıkarlarını hedef almakta kullanabileceğine ilişkin istihbarata işaret edilen haberde, bazı uzmanların buna binaen İsrail'in balistik füze denemesinin İran'a bir mesaj olabileceği görüşünü benimsediği ifade edildi.

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