İran'dan yeni açıklama: "ABD, Suudi Arabistan ve İsrail..."
İran Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı İshak Cihangiri, ABD, Suudi Arabistan ve İsrail'in, İran'ı çökertme peşinde olduğunu savunarak, "ABD'liler, son iki yılda kelimenin tam anlamıyla ülke ekonomisinin tüm yollarını kapattı." dedi.
Başkent Tahran'da Ulusal İhracat Günü dolayısıyla düzenlenen programda konuşan Cihangiri, ABD yönetiminin İran'ın ihtiyacının büyük bölümünü karşılayan ürünleri tespit ederek petrolden sonra petrokimya, alüminyum, çelik, taşımacılık ve sigorta şirketlerini de yaptırım kapsamına aldığını ve gemilerin sigortasız hareket edemediğini belirtti.
"İRAN BUGÜN TEHLİKEDEDİR"
ABD'nin İran ekonomisi için tayin edici öneme sahip altyapıya ve kalemlere yaptırım uyguladığını ve çok yakın ilişkilere sahip oldukları "İran dostu ülkelerin" bile petrolü almaya cesaret edemediğini dile getiren Cihangiri, şunları kaydetti:
"Mevcut şartlar devrimden sonraki en ağır şartlar. İran bugün tehlikededir. ABD'liler, son iki yılda kelimenin tam anlamıyla ülke ekonomisinin tüm yollarını kapatt��. ABD, Suudi Arabistan ve İsrail, İran'ı çökertmenin peşinde. Onlara karşı koymanın tek yolu birlik ve bütünlük içinde hareket etmektir."
"PETROL SATIŞI İÇİN YENİ YÖNTEMLER UYGULUYORUZ"
Son iki yılda tüm ekonomik ve psikolojik baskılara rağmen ağır şartlar karşısında kendi ayakları üzerinde durduklarını savunan Cihangiri, "ABD'liler, ekonomik ve psikolojik alanda uyguladıkları maksimum baskı politikasıyla İran'ın ham petrol ihracatını sıfıra indirmeyi başaramadı. Petrolümüzü başka yöntemlerle satmaya devam ediyoruz. Petrol satışı için yeni yöntemler uyguluyoruz." açıklamasında bulundu.
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