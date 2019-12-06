Facebook'tan flaş Hamaney kararı
Sosyal medya platformu Facebook, "kuralları ihlal ettiği" gerekçesiyle bir süre önce askıya aldığı Hamaney'in 100 binden fazla takipçisi bulunan Arapça hesabını kapattı...
Sosyal medya platformu Facebook, daha önce engellediği İran lideri Ali Hamaney'in Arapça sayfasını kapattı.
İran medyasında yer alan haberlerde, Facebook'un "kuralları ihlal ettiği" gerekçesiyle bir süre önce askıya aldığı Hamaney'in 100 binden fazla takipçisi bulunan Arapça hesabını kapattığı belirtildi.
INSTAGRAM DAHA ÖNCE BİRÇOK HESABI KAPATMIŞTI
Sosyal medya platformu Instagram da nisan ayında ABD yönetiminin İran Devrim Muhafızları Ordusu'nu resmen yabancı terör örgütleri listesine almasının ardından Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri, eski Devrim Muhafızları Komutanı Muhammed Ali Caferi, Silahlı Kuvvetler İnsan Kaynakları İdaresi Başkanı Musa Kemali ve bir dönem Devrim Muhafızları'nda görev yapan eski Radyo ve Televizyon Kurumu Başkanı İzzetullah Zergami'nin hesaplarını kapatmıştı.
Instagram, Devrim Muhafızları Ordusu'nun ülke dışındaki askeri-istihbari operasyonlarını yürüten Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin, 888 bin takipçisi bulunan hesabını da kapatmıştı.
İran'da yüzde 55'lik oranla en çok kullanılan uygulama Telegram'ın ardından, en popüler ikinci sosyal medya platformu olarak Instagram öne çıkıyor.
İRAN'DA BİLANÇO ARTIYOR
Uluslararası Af Örgütünden, İran'daki benzin zammına tepki gösterilerinde en az 208 kişinin öldüğü bildirildi. Açıklamada, en fazla ölü sayısının olduğu Tahran eyaletine bağlı Şehriyar kentinde onlarca göstericinin hayatını kaybettiği aktarıldı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER DÜNYA HABERLERİ
- Başkan Erdoğan'ın açtığı camide yürekleri ısıtan olay!
- ABD’de yoğun çatışma! İşte o anlar...
- ABD'de kırmızı alarm! Donanma üssüne saldırı...
- Avrupa Birliği'nden ikiyüzlü tutum! Fransa'ya sessiz kaldılar
- Her gün 9 saat uyuyacak kişiler aranıyor!
- İşte terör örgütünün yeni algı oyunu! Din üzerinden kurgulanıyor
- Sisi Akdeniz'de 7 bin kilometrekareyi Yunanistan'a vermiş
- Putin'den açıklama: Koşulsuz anlaşmaya hazırız
- O ülkede 2 bin çete üyesi silah bıraktı
- Yunanistan'dan skandal karar!
- İnfaz düzenlemesi için flaş açıklama! Genel af çıkacak mı? Ceza indirimi olacak mı? 2020 başında Meclis’e geliyor!
- İşte skandalların adamı CHP’li Engin Özkoç’un günah galerisi!
- Dışişleri Bakanlığı: Güvenli bölgeyi teröristlerden temizleyene kadar Suriye'den çıkmayacağız
- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan "konkordato reformu" açıklaması
- Bakan Cahit Turhan: Türkiye o alanda merkez olacak
- Adalet Bakanlığı'ndan Ceren Özdemir'in katili Özgür Arduç hakkında açıklama
- Çin'den Tesla hamlesi
- Bakan Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Türkiye-Libya anlaşması hakkında flaş açıklama
- Ceren Özdemir'i arkadaşı Ayşegül Türkmen Akkaş anlattı! Gözyaşları sel oldu... Üniversiteden "Ceren Özdemir" kararı
- 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün zirvesinden A Haber'in özel görüntüleri
- Son dakika: Yunanistan'dan skandal Libya kararı!
- Son dakika: Bakan Bekir Pakdemirli'den hayvan ithalatı hakkında flaş açıklama