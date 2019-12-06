Fransa’daki grev eylemlerine 510 bin kişi katıldı
Fransa’da halk bugün Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron hükümetinin emeklilik reformunu protesto etmek için sınırsız grev başlattı. Grev eylemlerine ülke genelinde 510 bin kişinin katıldığı belirtildi.
Fransa'daki gösterilere başkent Paris başta olmak üzere ülke genelinde yüz binlerce kişi katıldı. Grev kapsamında hızlı trenlerin yüzde 90'ı ve Paris metrosunun çoğunluğuna erişim engellendi, yüzlerce uçuş iptal edildi ve okulların çoğu açılmadı.
YÜZLERCE UÇUŞ İPTAL OLDU
Fransa hava yolu şirketi Air France, Perşembe günkü iç hat uçuşlarının yüzde 30'unun iptal edildiğini açıkladı.
POLİS BİBER GAZIYLA MÜDAHALE ETTİ
Başkent Paris'te yaklaşık 250 bin kişinin katıldığı gösterilere polis biber gazıyla müdahale etti. Yerel medya, 6 bin polisin gösterilere müdahale ettiğini ve saat 22.00'ye kadar 60 kişinin gözaltına alındığını duyurdu. Sarı Yeleklilerin de katıldığı eylemlerin pazartesi gününe kadar devam edeceği açıklandı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER DÜNYA HABERLERİ
- YPG'li teröristlerden hain saldırı
- Rus milyarder trafik kazasında hayatını kaybetti
- AB'nin yeni yönetiminden Türkiye'ye ilk ziyaret
- Paris'te polisin attığı gaz kapsülü AA foto muhabirini yaraladı
- Orta Doğu'ya 14 bin asker gönderileceği iddiası Washington'u karıştırdı
- Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev parlamentoyu feshetti
- Fransa'da hayat durdu!
- Tarihi imza korkuttu! Rumlardan hadsiz çıkış!
- Rusya'dan NATO'ya sert yanıt
- Fransa alev alev yanıyor!
- 5 Aralık Masterchef Türkiye’de dokunulmazlık kim kazandı? Masterchef Türkiye eleme adayları kim?
- Masterchef Güzide’nin evi nerede? Masterchef Güzide’nin eşi kimdir, ne iş yapıyor?
- 6 Aralık Cuma Kahramanmaraş’ta yarın okullar tatil mi? Kahramanmaraş kar tatili hangi ilçelerde?
- Bir Zamanlar Çukurova 47. bölüm tek parça izle! Çukurova 47. bölüm izle! - ATV
- Kayseri’de yarın okullar tatil mi? 6 Aralık Kayseri kar tatili var mı? Kayseri Valiliği…
- 6 Aralık Cuma kar tatili olan iller hangileri? Yarın okullar tatil mi? Valilik MEB kararları…
- 6 Aralık Malatya’da okullar tatil mi? Malatya’da yarın okullar tatil mi Valilik MEB açıklaması!
- Son dakika: Başkan Erdoğan’dan Cambridge Camisi'nin açılış töreninde önemli açıklamalar
- Başkan Erdoğan veto etmişti! Termik santrallere filtre takılmasına erteleme yok
- Aşkını ilanla duyuran kişi merak konusu oldu
- Fransa'da hayat durdu! Fransa tarihinin en büyük grevi
- Milli Savunma Bakanlığı: YPG Rasulayn'da roket mühimmatı kullanarak...