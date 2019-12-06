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ABD'de ördeklerin kar keyfini soğuk böldü

DÜNYA
Giriş Tarihi: 06.12.2019 Güncelleme Tarihi: 06.12.2019
ABD'DE ÖRDEKLERİN KAR KEYFİNİ SOĞUK BÖLDÜ

’de yılın ilk karının ardından kümesten dışarıya salınan ördek sürüsü, kısa bir süre dışarıda karın tadını çıkardı. Soğuğu hisseden ördekler telaşla içeri kaçtı. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler, yaklaşık 10 milyon kişi tarafından izlendi.

'nin Connecticut eyaletindeki Hartford şehrinde ördek kümesine sahip olan Amelia Horn, yılın ilk kar yağışının ardından sürüyü hava alması ve gezinmesi için kümesten dışarıya saldı.

ABD'de ördeklerin kar keyfini soğuk böldü ABD'DE ÖRDEKLERİN KAR KEYFİNİ SOĞUK BÖLDÜ

Ördek sürüsü, hızlı adımlarla dışarıya çıktı ve kısa bir süre kümesin kapısının önünde durdu. Sürü, bir süre karda yürüdü ve bekledi. Soğuğu hisseden ördekler ardından kümese koşarak içeri girdi. O anlar, Horn tarafından saniye saniye kaydedildi.

Sosyal medyada paylaşılan görüntüler, yaklaşık 10 milyon kişi tarafından izlenirken, 100 bin beğeni aldı ve 350 bin kez paylaşıldı. Sosyal medya kullanıcılarından bazıları, 'Kış aylarında hepimiz böyle hissetmiyor muyuz zaten?' yorumu yaparken bazıları ise 'Ördeklere sonuna kadar hak veriyorum' yazdı.

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