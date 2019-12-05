05 Aralık 2019, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

Rus milyarder Dmitry Obretetsky İngiltere'de trafik kazasında hayatını kaybetti

DÜNYA
Giriş Tarihi: 05.12.2019
RUS MİLYARDER TRAFİK KAZASINDA HAYATINI KAYBETTİ

İngiltere'de köpeğini sokakta gezdirdiği sırada otomobilin çarpması sonucu hastaneye kaldırılan 'nin (49) 5 gün komada kaldığı ancak kurtarılamadığı belirtildi.

İngiliz polisinden yapılan açıklamada, kazanın Surrey kentinde 25 Kasım'da meydana geldiği belirtildi.

Açıklamada, 3 aracın karıştığı kazada, araçlardan birinin kontrolden çıkarak Obretetsky'e çarptığı ve Obretetsky'nin ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldığı belirtildi. Hastanede yoğum bakıma alınan Rus milyarderin, kazadan 5 gün sonra yaşamını yitirdiği açıklandı. Kaza sırasında Rus iş insanının köpeğinin de öldüğü bildirilirken, polis kazada kasıt olup olmadığını araştırıyor.
, Rusya merkezli kimsayal ürünler üreten bir firmanın sahibi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER DÜNYA HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN