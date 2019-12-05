Rus milyarder Dmitry Obretetsky İngiltere'de trafik kazasında hayatını kaybetti
Giriş Tarihi: 05.12.2019
İngiltere'de köpeğini sokakta gezdirdiği sırada otomobilin çarpması sonucu hastaneye kaldırılan Rus milyarder Dmitry Obretetsky'nin (49) 5 gün komada kaldığı ancak kurtarılamadığı belirtildi.İngiliz polisinden yapılan açıklamada, kazanın Surrey kentinde 25 Kasım'da meydana geldiği belirtildi.
Açıklamada, 3 aracın karıştığı kazada, araçlardan birinin kontrolden çıkarak Obretetsky'e çarptığı ve Obretetsky'nin ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldığı belirtildi. Hastanede yoğum bakıma alınan Rus milyarderin, kazadan 5 gün sonra yaşamını yitirdiği açıklandı. Kaza sırasında Rus iş insanının köpeğinin de öldüğü bildirilirken, polis kazada kasıt olup olmadığını araştırıyor.
Dmitry Obretetsky, Rusya merkezli kimsayal ürünler üreten bir firmanın sahibi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER DÜNYA HABERLERİ
- İmran Han 'Diriliş Ertuğrul'un yayınlamasını istedi
- Ünlü sunucunun evinin bahçesinde ceset bulundu!
- Dünya takipte! Kritik uyarı geldi
- AB'nin yeni yönetiminden Türkiye'ye ilk ziyaret
- Tarihi imza korkuttu! Rumlardan hadsiz çıkış!
- Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev parlamentoyu feshetti
- Macron eylemlerden dolayı ülkeden çıkamayacak
- Türkiye-Libya anlaşması İsrail'i rahatsız etti
- Almanya'da kırmızı alarm! Cami boşaltıldı
- Cambridge Camii'nin açılışını Erdoğan yapacak!
Daha Fazla Gör
- Aşkını ilanla duyuran kişi merak konusu oldu
- Fransa'da hayat durdu! Fransa tarihinin en büyük grevi
- Milli Savunma Bakanlığı: YPG Rasulayn'da roket mühimmatı kullanarak...
- Samsun'da güvenlik müdürü, kapıyı açmayan 2 kadın görevliye böyle saldırdı
- Kütahya'da temizlik işçisi baba, oğlunun öldüğü kazanın temizlik çalışmasını yaptı
- Son dakika: Ceren Özdemir'in katili Özgür Arduç tutuklandı
- Kamu bankalarından sonra ve özel bankalar da faizi düşürdü! Konut almak için doğru zaman mı?
- Türkiye-Libya anlaşması İsrail'i rahatsız etti
- Erol Olçok'un ailesinden Nihal Olçok açıklaması! "Olçok soyadını kullanmasını istemiyoruz"
- Ankara'da DEAŞ operasyonu!
- Son dakika: Doğu Karadeniz'de buzlanma ve don uyarısı
- Selahattin Demirtaş'ın tahliye gündemi şehit ailelerini derinden yaraladı! Hasan Gökgöz'den CHP'lilere sert tepki...