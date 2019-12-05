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YPG'li teröristlerden Rasulayn'da bombalı saldırı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 05.12.2019
YPG'Lİ TERÖRİSTLERDEN HAİN SALDIRI

Suriye’nin ilçesinde eş zamanlı olarak 2 bomba yüklü araç patladı. İlk patlamada can kaybı yaşanmazken ikinci patlamada 1 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinin karşısında bulunan Suriye'nin Resulayn ilçesinde eş zamanlı 2 bomba yüklü araç patladı. Yerel kaynaklara göre, ilk patlamanın ardından olay yerine yardım etmek için siviller gittiği sırada ikinci meydana geldi.



1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, EN AZ 6 KİŞİ YARALANDI

İkinci patlamada 1 kişi hayatını kaybetti, en az 6 kişi yaralandı. Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yerel kaynaklar, patlamanın terör örgütü PKK/ tarafından gerçekleştirildiğini ifade etti.

Son dakika haberi: YPG'li teröristlerden kalleş saldırı: Ölü ve yaralılar var SON DAKİKA HABERİ: YPG'Lİ TERÖRİSTLERDEN KALLEŞ SALDIRI: ÖLÜ VE YARALILAR VAR

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