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AB'nin yeni yönetiminden Türkiye'ye ilk ziyaret

DÜNYA
Giriş Tarihi: 05.12.2019
AB'NİN YENİ YÖNETİMİNDEN TÜRKİYE'YE İLK ZİYARET

'nin 1 Aralık'ta göreve başlayan yeni 'nun Başkan Yardımcısı Margaritis Schinas ve İçişleri Komiseri Ylva Johansson ilk resmi ziyaretlerini yarın 'ye yapacak.

yapılan açıklamaya göre, Schinas ve Johansson 'ye çalışma ziyaretinde bulunacak.

heyetinin 'daki temaslarında Türkiye- ilişkilerinin tüm boyutları ile göç alanında iş birliği konularında görüş alışverişi yapılacak.

Açıklamada, "Schinas ve Johansson'un yeni görevleri çerçevesindeki ilk resmi ziyaretlerini AB'ye aday ülkemize yapmaları, AB'nin başta göç ve güvenlik olmak üzere ülkemizle yakın ilişki ve iş birliğine verdiği önemi teyit etmektedir." ifadesi yer aldı.

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