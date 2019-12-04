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İran Dışişleri Bakanı Zarif istifa iddialarını reddetti

DÜNYA
Giriş Tarihi: 04.12.2019
İRAN DIŞİŞLERİ BAKANI ZARİF İSTİFA İDDİALARINI REDDETTİ

bakanlıktan istifa ettiği iddialarını reddetti, bakanlar kurulu toplantısında “Şu anda sizin yanınızdayım. İstifa etseydim şu an burada olmazdım” dedi.

Mehr Haber Ajansı'nın verdiği habere göre, Umman Yusuf Bin Alevi'nin İran ziyaretini de değerlendiren Zarif, "Bu görüşmede bölgesel meselelerin yanı sıra 'Hürmüz Barış Girişimi' planı ile ikili ilişkileri ele aldık" ifadelerinde bulundu. Zarif ilaveten, önümüzdeki Cuma günü de Umman ortak komisyonu başkanının üst düzey bir heyetin eşliğinde İran'ı ziyaret edeceğini söyledi.

Zarif'in, bazı web sitelerinde istifasına dair haberlerin yer alması üzerine bu açıklamayı yaptığı bilirtildi.

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