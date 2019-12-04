Irak'ta bilanço artıyor! En az 460 kişi öldü
Irak Yüksek Bağımsız İnsan Haklar Komiserliği, ülkede 3'üncü ayına giren hükümet karşıtı gösterilerde ekim ve kasım aylarında en az 460 kişinin öldüğünü duyurdu.
Komiserlik üyesi Ali Beyatlı yerel medyaya yaptığı açıklamada, Irak'ta devam eden gösterilere ilişkin bilgi verdi.
Beyatlı, ekim ve kasım aylarında hükümet karşıtı gösterilerde en az 460 kişinin öldüğünü, 17 bin 400 kişinin de yaralandığını bildirdi.
Ülkesinin hassas bir süreçten geçtiğini vurgulayan Beyatlı, göstericilerin öfkesinin, Irak Başbakanı Abdulmehdi'nin istifasıyla dinmeyeceğini söyledi.
Birleşmiş Milletler Irak Yardım Misyonu (UNAMI) Başkanı Jeanine Hennis-Plasschaert de dün yaptığı açıklamada, ekim ayından bu yana protestolarda 400'den fazla kişinin öldüğünü, 19 bin kişinin yaralandığını belirtmişti.
Başbakan Abdulmehdi, 1 Ekim'den bu yana başkent Bağdat olmak üzere ülkenin güney vilayetlerinde devam eden gösteriler nedeniyle 29 Kasım'da istifa etmek zorunda kalmıştı.
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