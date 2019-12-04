Alman hükümetinden karar! İki istihbaratçı diplomatı sınır dışı edecek...
Giriş Tarihi: 04.12.2019 Güncelleme Tarihi: 04.12.2019
Alman hükümeti, Gürcü bir vatandaşın öldürülmesiyle bağlantılı olarak Rusya'nın Berlin Büyükelçiliğinde istihbaratçı olarak görev yapan iki diplomatı sınır dışı etme kararı aldı.Detaylar geliyor...
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