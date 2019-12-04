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Alman hükümetinden karar! İki istihbaratçı diplomatı sınır dışı edecek...

DÜNYA
Giriş Tarihi: 04.12.2019 Güncelleme Tarihi: 04.12.2019
ALMAN HÜKÜMETİNDEN KARAR! SINIR DIŞI EDİLECEKLER...

hükümeti, Gürcü bir vatandaşın öldürülmesiyle bağlantılı olarak 'nın Büyükelçiliğinde istihbaratçı olarak görev yapan iki diplomatı sınır dışı etme kararı aldı.

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