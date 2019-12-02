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Putin imzayı attı! Rusya'da "yerli yazılım" dönemi

DÜNYA
Giriş Tarihi: 02.12.2019 Güncelleme Tarihi: 02.12.2019
PUTİN İMZAYI ATTI! RUSYA'DA YENİ DÖNEM

Devlet Başkanı , Rus yazılımına sahip olmayan ve bilgisayarların satışının yasaklanmasına yönelik yasayı onayladı.

Devlet Yasa Bilgi Sisteminde yayımlanan yasa ile ülkede 1 Temmuz 2020'den itibaren satılan tüm , bilgisayar ve akıllı televizyonların fabrika ayarı olarak Rus yazılımlarıyla çalışması gerekecek.

AĞIR PARA CEZALARI VERİLECEK

Yasanın hangi ürünleri kapsayacağı ve yazılımların söz konusu cihazlara yükleme sürecine ilişkin detayların Rus hükümeti tarafından belirlenmesini öngören yasayla buna uymayan şirketlere de ağır para cezalarının verilmesi planlanıyor.

Rus yetkililer, yasayla Rus bilişim şirketlerinin daha rekabetçi hale geleceğini ve tüketici haklarının da korunacağını savunurken, bazı uzmanlar yasanın Rus bilişim sektöründe karmaşaya neden olacağına dikkati çekiyor.

, SAMSUNG VE HUAWEİ GİBİ ŞİRKETLER KARŞI ÇIKMIŞTI

Rusya'da satılan yabancı menşeli telefonlarda Rus yapımı arama motoru ve mesajlaşma uygulamalarının yer alması bir süre önce de gündeme gelmişti. Söz konusu girişime Yandex, Mail.ru gibi Rus teknoloji şirketleri destek verirken, Apple, ve Huawei gibi şirketler karşı çıkmıştı.

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