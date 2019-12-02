Başkan Erdoğan, NATO Zirvesi için Londra'ya gidiyor
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, NATO Liderler Toplantısı'na katılmak üzere 3-5 Aralık tarihlerinde Birleşik Krallık'ı ziyaret edecek. Erdoğan'ın toplantı vesilesiyle birçok ikili temas gerçekleştirmesi bekleniyor.
NATO İttifakı'nın kuruluşunun 70'inci yıldönümü vesilesiyle gerçekleşecek toplantıda Başkan Erdoğan'a Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın da bulunacağı heyet eşlik edecek. İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, liderler toplantısında NATO topraklarına yönelik, terörizm dahil tüm tehdit ve imtihanlar karşısında birlik ve dayanışma içinde hareket edilmesiyle, Avrupa-Atlantik ahenginin öneminin teyit edilmesi planlanıyor.
ERDOĞAN CAMBRİDGE CAMİİ'SİNİ AÇACAK
Toplantıda ayrıca, NATO'nun güncel güvenlik ortamı karşısındaki adaptasyonuna yönelik çalışmalarda kaydedilen ilerlemelerin de ele alınması beklenirken, liderlerin NATO'nun 2020'li yıllara hazırlanması konusunda yönerge vermesi de bekleniyor. Açıklamada, 'Londra Bildirisi'nin kabul edilmesinin beklendiği toplantıya ilişkin, "Sayın Cumhurbaşkanımızın Toplantı marjında katılımcı bazı Devlet ve Hükümet Başkanlarıyla görüşmeler gerçekleştirmeleri de sözkonusudur. Sayın Cumhurbaşkanımız ziyaret vesilesiyle ayrıca, Birleşik Krallık, Fransa ve Almanya Liderlerinin katılımıyla icra edilecek Dörtlü Zirve'ye iştirak edeceklerdir. Zirve'de Suriye ve Libya başta olmak üzere bölgesel gelişmeler ele alınacaktır. Sayın Cumhurbaşkanımız Birleşik Krallık'ı ziyaretlerinin son gününde 'Cambridge Camii'nin açılış törenini teşrif edeceklerdir" denildi.
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