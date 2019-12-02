Kral Selman'ın ağabeyi Prens Muteb bin Abdulaziz hayatını kaybetti

Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz'in üvey ağabeyi, Prens Muteb bin Abdulaziz 88 yaşında öldü. Ülkede Kral ve Veliahtı tayin eden Biat Heyeti üyesi de olan Bin Abdulaziz, 2009 yılına kadar bazı bakanlıkları üstlenmişti.

Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'nın haberine göre, ölüm nedenine dair bilgi verilmeyen Muteb bin Abdulaziz'in naaşı yarın yatsı namazını müteakip, Kabe'de kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.

BİN ABDULAZİZ, 2009 YILINA KADAR BAZI BAKANLIKLARI ÜSTLENMİŞTİ

Suudi Arabistan Kraliyet Divanından yayımlanan taziye mesajında da Muteb bin Abdulaziz'in Suudi Krallığının kurucusu Kral Abdulaziz'in oğullarından biri olduğu belirtildi.



Fotoğrafta: Prens Muteb bin Abdulaziz

Ülkede Kral ve Veliahtı tayin eden Biat Heyeti üyesi de olan Bin Abdulaziz, 2009 yılına kadar bazı bakanlıkları üstlenmişti.